В Самарской области за неделю гриппом и ОРВ заболело почти 8,7 тысяч человек, из них 4,3 тысячи – в Самаре, информирует региональное управлении Роспотребнадзора.
Но совокупному населению региона заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне.
В ведомстве провели лабораторный мониторинг анализов, обратившихся в больницу. В итоге были найдены парагрипп, риновирусы и грипп А (Н1N1)2009 и H3N2. Первый известен, как свиной грипп.
Основными симптомами являются повышенная температура, кашель, головная боль, боль в мышцах и суставах, боль в горле и насморк, а также тошнота и диарея.
Говоря о гонконгском гриппе, то относительно высокий уровень заболеваемости им в нашей области был зафиксирован в начале 2018 года. Его симптомы: высокая температура, головокружение, ломота в суставах, мышечная боль, боль в горле, сухой кашель, заложенность носа, в некоторых случаях — пищеварительные нарушения.
Медики настоятельно советуют делать прививки. В этом году в губернии собираются привиты 1 484 377 человек, что составляет 46,3% от численности всего населения субъекта.
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