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Материалы по теме:

Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

В Самарской области на сегодняшний день более миллиона жителей региона, в том числе почти 300 тысяч детей вакцинированы от гриппа, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Прививочная кампания продолжается. Всего в область поступило 1 млн 600 тысяч доз препарата для 
16 ноября 2018, 11:07
В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

За прошлую неделю, с 5 по 11 ноября, в Самарской области зарегистрировали 7273 случая ОРВИ и гриппа. В том числе 3600 из них зафиксировали в Самаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 12 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе 
14 ноября 2018, 01:11
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, 
27 сентября 2018, 10:13
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