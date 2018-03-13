В Самаре полицейские ищут двух пропавших молодых женщин. Юлия Федорова 1982 года рождения официально зарегистрирована в Челябинской области. Елизавета Лапшинская 1992 года рождения проживает в поселке Управленческий. 9 марта они ушли из дома в Красноглинском районе и пропали. Обе девушки ростом примерно 160 – 165 сантиметров, среднего телосложения, с темно-русыми волосами.
У Юлии Федоровой есть особые приметы – татуировки: «кошка» на животе», большой цветной рисунок на правом предплечье и надпись на левом. По данным полицейских, на пропавшей была синяя куртка с капюшоном, джинсы и бежевые кроссовки. У девушки есть черный рюкзак. На Елизавете также была синяя куртка, на ногах брюки и черные сапоги.
Всех, кто видел пропавших женщин, полицейские просят звонить в полицию по телефонам: (846) 950-02-02 или 020. Фото пропавших предоставили в ГУ МВД России по Самарской области.
|
Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре
|
7 марта 2018, 02:59
|
Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары
|
7 марта 2018, 02:01
|
Составлен статистический портрет женщины из Самары
|
7 марта 2018, 01:30
|
Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре
В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
«Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Мужчины жестче, …
|
7 марта 2018, 01:15
|
В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской
В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан …
|
30 января 2018, 11:18
|
Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов
В Самарской области полицейские пресекли незаконный оборот боеприпасов. Под Самарой, на территории Краноярского района, задержан 37-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 14 предметов, похожих на патроны. Эксперты установили, что это патроны калибра 7,62 х 54 мм, пригодные …
|
26 января 2018, 12:15
|
В Самаре поймана 26-летняя наркосбытчица с крупной партией «синтетики»
В Самаре полицейскими задержана предполагаемая наркосбытчица. У 26-летней девушки изъяли более 1,5 килограмма «синтетики». Её поймали в гаражном массиве на проспекте Кирова. Около 190 граммов «вещества» нашли в сумке задержанной. Эксперты установили, что это наркотик синтетического происхождения. Затем силовики наведались …
|
22 января 2018, 11:06
|
В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada
|
10 января 2018, 09:50
|
Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад
Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели …
|
24 октября 2017, 09:23
|
Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили
«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.
В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной …
|
16 декабря 2016, 10:17
|
В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях
|
16 декабря 2016, 11:15
|
В Тольятти нашли пропавших поваров из Китая
Полиция Автограда разыскала иностранцев, об исчезновении которых правоохранителям сообщили в среду, 26 ноября.
Заявление о пропаже трех граждан Китая подал владелец кафе в Автозаводском районе. Именно он пригласил в Тольятти двух мужчин 35 и 33 лет и 27-летнюю …
|
28 ноября 2014, 10:27