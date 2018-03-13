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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Сын с молотком отнял 100 рублей у своей мамы в Самаре

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Женщины предпочитают размер S, а мужчины - L, сообщили специалисты портала Avito. Они решили выяснить, одежду каких размеров носят самарцы. По данным исследователей, среди самарчанок на миниатюрные предметы гардероба приходится 30 процентов спроса. На втором месте – «эмки» (M): их 
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Составлен статистический портрет женщины из Самары

Составлен статистический портрет женщины из Самары

В Самарской области составлен статистический портрет женщины – жительницы Самары. Исследование провели сотрудники Самарастата.

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Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре

Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре

В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

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В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан 

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Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов

Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов

В Самарской области полицейские пресекли незаконный оборот боеприпасов. Под Самарой, на территории Краноярского района, задержан 37-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 14 предметов, похожих на патроны. Эксперты установили, что это патроны калибра 7,62 х 54 мм, пригодные 
26 января 2018, 12:15
В Самаре поймана 26-летняя наркосбытчица с крупной партией «синтетики»

В Самаре поймана 26-летняя наркосбытчица с крупной партией «синтетики»

В Самаре полицейскими задержана предполагаемая наркосбытчица. У 26-летней девушки изъяли более 1,5 килограмма «синтетики». Её поймали в гаражном массиве на проспекте Кирова. Около 190 граммов «вещества» нашли в сумке задержанной. Эксперты установили, что это наркотик синтетического происхождения. Затем силовики наведались 

22 января 2018, 11:06
В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada

В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada

Во вторник, 9 января, в Безенчукском районе Самарской области в результате ДТП пострадали 5 женщин. Авария произошла на дороге, ведущей из села Переволоки к Безенчуку. Столкнулись два автомобиля - иномарка Daewoo и отечественная Lada Vesta. За рулем «Дэу» находилась 54-летняя 

10 января 2018, 09:50
Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены.  Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели 
24 октября 2017, 09:23
Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.  

В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной 
16 декабря 2016, 10:17
В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях

В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях

В Тольятти нашли двух пропавших школьниц 12 и 13 лет. 

Как уже сообщала «ТЕРРА», об исчезновении детей стало известно в среду, 14 декабря. За помощью в полицию обратились родители. Они рассказали, что их дочери ушли в школу и не вернулись.

В четверг, 

16 декабря 2016, 11:15
В Тольятти нашли пропавших поваров из Китая

В Тольятти нашли пропавших поваров из Китая

Полиция Автограда разыскала иностранцев, об исчезновении которых правоохранителям сообщили в среду, 26 ноября.

Заявление о пропаже трех граждан Китая подал владелец кафе в Автозаводском районе. Именно он пригласил в Тольятти двух мужчин 35 и 33 лет и 27-летнюю 
28 ноября 2014, 10:27
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