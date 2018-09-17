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Материалы по теме:

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В областной столице завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице. 8 августа в одно из медицинских учреждений города обратилась 65-летняя женщина для прохождения процедуры «фиброколонскопия». Во время нее пенсионерка умерла. Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 
17 сентября 2018, 12:47
В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В полицию обратился  21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину. 

Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после 
17 сентября 2018, 11:49
В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

Перед судом в Самаре предстала 32-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве собственного ребенка. В ночь с 10 на 11 января во дворе дома на улице Ставропольской нашли новорожденного мальчика. Жители дома сразу же вызвали карету скорой помощи, которая отвезла ребенка 
14 сентября 2018, 02:30
В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В криминальной истории, прогремевшей на всю Россию, «выступили» жители Самарской области. Уже несколько дней в соцсетях вовсю обсуждают случай, когда в Бугульме на человека напали двое злоумышленников, а он смог освободиться и нанести им множество ударов ножом. Следователи завели уголовное 
14 сентября 2018, 01:35
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении преподавателя одного из колледжей города. Женщину признали виновной в получении взятки.

По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Взятка была платой за проставление экзамена 
17 августа 2018, 11:55
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант 
8 августа 2018, 12:58
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