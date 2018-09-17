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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника
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17 сентября 2018, 05:34
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В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу
20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».
Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель …
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17 сентября 2018, 05:14
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31
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В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице
В областной столице завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице. 8 августа в одно из медицинских учреждений города обратилась 65-летняя женщина для прохождения процедуры «фиброколонскопия». Во время нее пенсионерка умерла. Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье …
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17 сентября 2018, 12:47
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В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать
В полицию обратился 21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину.
Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после …
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17 сентября 2018, 11:49
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В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок
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14 сентября 2018, 02:30
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В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы
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14 сентября 2018, 01:35
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27
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Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч
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17 августа 2018, 11:55
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В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.
По версии …
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10 августа 2018, 10:19
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В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей
Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант …
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8 августа 2018, 12:58