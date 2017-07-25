В понедельник, 24 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. С места аварии в карете скорой помощи увезли двухлетнего малыша. Мальчик находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Лада Ларгус».
Авария произошла около двух часов дня на третьем километре дороги Кинель – Богатое – Борское. Предполагаемый виновник аварии – 36-летний водитель «Ларгуса». По предварительной версии полицейских, он нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка. В результате «Лада» столкнулась с внедорожником «Шевроле Нива», которая в свою очередь врезалась в иномарку «Шевроле Круз».
«По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
|
Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек
Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. …
|
25 июля 2017, 02:27
|
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью
|
24 июля 2017, 03:21
|
В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги
|
24 июля 2017, 11:30
|
Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП
|
24 июля 2017, 09:13
|
В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку
|
22 июля 2017, 02:54
|
13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти
В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
|
19 июля 2017, 05:06
|
В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки
|
27 июня 2017, 06:00
|
В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака
В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».
Пострадавшему …
|
26 июня 2017, 10:44