Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек погибли женщина и ребенок. … Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого местаженщина и ребенок.