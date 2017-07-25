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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. 
25 июля 2017, 02:27
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В понедельник, 24 июля, в Самаре перевернулся грузовик, сообщили очевидцы в социальной сети. ДТП произошло на пересечении улиц Солнечной и Шверника. Машина была загружена песком.

«Водитель в порядке. На дорогу солярка только с баков вытекла», - рассказал очевидец. Он 
24 июля 2017, 11:30
Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в Самаре в результате ДТП пострадал малолетний ребёнок. Примерно в 1:20 на улице Физкультурной водитель автомобиля ВАЗ-21104 сбил двухлетнюю девочку.

По предварительной информации сотрудников полиции, за рулём вазовской 
22 июля 2017, 02:54
13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
 
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на спортивной базе «Плес». Когда подросток начал перелезать через забор, за 

19 июля 2017, 05:06
В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В понедельник, 26 июня, в Сызрани в результате ДТП с участием общественного транспорта пострадал подросток. 13-летний мальчик выпал из салона маршрутки Citroen. Инцидент произошел в 14 часов.

По версии полицейских, водитель не убедился в безопасности маневра и начал движение. 
27 июня 2017, 06:00
В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».

Пострадавшему 
26 июня 2017, 10:44
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