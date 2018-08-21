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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.

Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском 
21 августа 2018, 03:42
Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

В одном из межрайонных отделов судебных приставов в Самарской области возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, которого незаконно перевезли в Россию. Мама увезла двухлетнюю малышку из Украины на территорию нашей страны, но сделано это было в обход закона. Приставы сумели 
21 августа 2018, 03:04
В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле

В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле

20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.

Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная 

21 августа 2018, 03:01
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

Полицейские расследуют обстоятельства аварии в областной столице, в которой был травмирован ребенок. В понедельник, 20 августа, в 17:15 68-летний водитель ехал на легковушке «Лада Калина» по Московскому шоссе из микрорайона «Крутые ключи» в поселок Мехзавод. Напротив дома № 30 по 
21 августа 2018, 08:49
В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 19 августа, поступил сигнал о пожаре в дачном домике в 17-м Проезде в СНТ «Зеленовка» около села Васильевка. 
 
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно в 22:34. Оказалось, что горел дачный дом на площади 30 квадратных 
20 августа 2018, 12:15
В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей

В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей

В воскресенье, 19 августа, произошла крупная дорожная авария в Тольятти, травмы получили двое детей. В 13:00 62-летний водитель ехал на своей иномарке Ford по улице Коммунальной. В пути легковушка столкнулась с машиной ВАЗ-2107, стоявшей у края проезжей части.

По 
20 августа 2018, 08:51
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
 
По словам 
19 августа 2018, 11:19
В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего 
16 августа 2018, 05:18
Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

В Тольятти на днях зафиксировали два случая падения людей с высоты. Причем оба инцидента произошли с нетрезвыми мужчинами. По словам врачей станции городской скорой помощи, житель Автозаводского района в час ночи упал из окна второго этажа. 36-летний мужчина был пьян 
15 августа 2018, 11:49
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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