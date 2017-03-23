На Безымянке за день отравились газом мать, дочь и двухлетний мальчик В среду, 22 марта, медики дважды выезжали на Безымянку к людям, предположительно, отравившимся газом. Зафиксировано два случая по разным адресам. Пострадали две взрослые женщины - мать и дочь, а также ребенок. Двухлетнего мальчика забрали из квартиры на улице Победы. Вызов поступил …