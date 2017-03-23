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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

На Безымянке за день отравились газом мать, дочь и двухлетний мальчик

На Безымянке за день отравились газом мать, дочь и двухлетний мальчик

В среду, 22 марта, медики дважды выезжали на Безымянку к людям, предположительно, отравившимся газом. Зафиксировано два случая по разным адресам. Пострадали две взрослые женщины - мать и дочь, а также ребенок.

Двухлетнего мальчика забрали из квартиры на улице Победы. Вызов поступил 

23 марта 2017, 03:06
В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Утром на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Мирной столкнулись автомобиль Nissan и трамвай, следовавший по маршруту №7.

По словам очевидца, водитель «Ниссана», двигаясь по Ново-Вокзальной, при повороте налево допустил 
22 марта 2017, 11:13
В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

Во вторник, 21 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием такси и общественного транспорта. На улице Алма-Атинской столкнулись иномарка Datsun on-DO и трамвай. Есть пострадавший.

По данным полицейских, аварию зарегистрировали около шести часов утра. Трамвай и такси 
21 марта 2017, 03:48
В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

Ночью 19 марта погиб человек на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области. На 989 километре федеральной дороги иномарка Ford Tourneo наехала на пешехода. Машиной управлял 29-летний водитель.

Погибшему пешеходу было 37 лет. По данным полицейских, мужчина шел по проезжей части 

20 марта 2017, 03:48
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

Во вторник, 14 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На улице Солнечной на 8-летнюю девочку наехал автомобиль Toyota Raw 4. Это случилось примерно в восемь часов утра. Иномаркой управлял 35-летний водитель.

«По предварительной версии полицейских, в 
14 марта 2017, 01:43
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев 

28 февраля 2017, 02:50
В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в 
9 февраля 2017, 02:55
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