В среду, 22 марта, под Самарой на шестом километре дороги Урал - Красный Яр – Городцовка столкнулись два автомобиля. Пострадал ребенок.
ДТП произошло около часа дня. Предположительно, 37-летний водитель Nissan Sentra не снизил скорость на повороте и выехал на встречку. Иномарка столкнулась с вазовской «четырнадцатой». Медики забрали троих пострадавших: 31-летнего водителя автомобиля «ВАЗ» и его пассажиров – 29-летнюю женщину и двухлетнюю девочку. У них травмы различной степени тяжести. В больницу положили только автомобилиста, пассажиров отпустили домой. Проводится проверка.
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