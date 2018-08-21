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Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»
Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.
Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском …
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21 августа 2018, 03:42
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В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле
20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.
Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная …
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21 августа 2018, 03:01
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21
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Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти
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21 августа 2018, 10:49
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10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре
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21 августа 2018, 08:49
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В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей
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20 августа 2018, 08:51
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Самарец не пускал бывшую жену в офис
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26 июня 2018, 02:49
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Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена
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25 июня 2018, 11:05
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В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер
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1 июня 2018, 10:29
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Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России
Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
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12 мая 2017, 12:13