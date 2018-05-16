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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные 

15 мая 2018, 05:51
Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.

Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент 

14 мая 2018, 12:10
Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

12 мая на курьезный вызов пришлось выезжать спасателям в Сызрани. У жителей одного из домов на лице 50 лет Октября «загуляла»  кошка. Животное требовало себе кавалера и постоянно мяукало. Ситуация обострилась в день, когда хозяйка пришла домой из гостей. От 
14 мая 2018, 09:22
Жители Сызрани рассказали, как спаслись из горящего дома

Жители Сызрани рассказали, как спаслись из горящего дома

В поселке Западный в Сызрани произошел пожар на территории частного дома. ЧП произошло в переулке 1-й Брюсовый. Половину дома занимала семья – мужчина и женщина, вторая часть строения была закрыта – владельцы ухали на Север, рассказала местная жительница журналистам
11 мая 2018, 11:32
Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во 

18 апреля 2018, 03:33
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов. 

 

«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой 

21 февраля 2018, 11:36
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
Половина самарских школ закрыта на карантин

Половина самарских школ закрыта на карантин

В Самаре из-за распространяющегося вируса гриппа на карантин закрылось больше половины школ - всего 79 учебных заведений. Причем часть из них частично - только начальные классы, а часть полностью. Все зависит от количества болеющих детей, чтобы учебный процесс был остановлен, 

13 февраля 2018, 11:20
Самарские школы закрываются на карантин

Самарские школы закрываются на карантин

В Самаре 11 учебных заведений полностью закрыты на карантин. Как сообщили «ТЕРРЕ» в областном Минобразования, массовые заболевания гриппом и ОРВИ отмечены в 54 школах, здесь не работает 221 класс, в которых обучаются около 5 тысяч человек. Инфекция обнаружена у почти 

7 февраля 2018, 05:25
В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

Региональное правительство опубликовало постановление о введении карантина по бешенству в двух населенных пунктах Самарской области - в Кинеле и селе Старое Юреево Кошкинского района. Ограничительный режим введен на два месяца - до 31 июля.

В течение этого времени в поселениях запрещено 

31 мая 2016, 04:46
В Промышленном районе Самары заразился бешенством домашний кот

В Промышленном районе Самары заразился бешенством домашний кот

В Самаре зафиксирован новый случай бешенства. Опасное заболевание выявили у домашнего кота. Сигнал поступил из дома на улице Шверника.

«В связи с этим, в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии, на территории всего Промышленного района Самары будет установлен 
24 ноября 2015, 03:20
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