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Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани
В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные …
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15 мая 2018, 05:51
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Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей
Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.
Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент …
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14 мая 2018, 12:10
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Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани
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14 мая 2018, 09:22
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Жители Сызрани рассказали, как спаслись из горящего дома
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11 мая 2018, 11:32
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Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области
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18 апреля 2018, 03:33
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области
В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов.
«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой …
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21 февраля 2018, 11:36
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В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку
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14 февраля 2018, 04:16
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Половина самарских школ закрыта на карантин
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13 февраля 2018, 11:20
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Самарские школы закрываются на карантин
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7 февраля 2018, 05:25
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В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу
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31 мая 2016, 04:46
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В Промышленном районе Самары заразился бешенством домашний кот
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24 ноября 2015, 03:20