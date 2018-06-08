В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, это необходимо, чтобы люди могли проехать со стороны Волжского проспекта. Напомним, в центре Самары движение транспорта на весь период ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля будет ограничено в связи с проведением фестиваля болельщиков на площади Куйбышева. Причем в дни матчей 17, 21, 25, 28 июня и 2 и 7 июля зону перекрытых улиц будут расширять.
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