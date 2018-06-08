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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час 

8 июня 2018, 10:29
Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость 

7 июня 2018, 11:12
В Самаре назначат нового главу департамента градостроительства

В Самаре назначат нового главу департамента градостроительства

В Самаре в городском департаменте градостроительства скоро будет новый руководитель. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, нынешний глава ведомства - Елена Бондаренко, назначенная на этот пост всего несколько месяцев назад, покидает его. Имя нового руководителя департамента станет известно 

7 июня 2018, 07:04
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Памятник Владимиру Высоцкому вернулся на прежнее место в Самаре

Памятник Владимиру Высоцкому вернулся на прежнее место в Самаре

Памятник Владимиру Высоцкому в Самаре вернулся на прежнее место. В 2017 году его убрали для проведения работ по сносу Дворца спорта ЦСК ВВС.

Ранее изваяние хотели перенести через дорогу в сквер к так называемому Шанхаю, однако до чемпионата мира 
7 июня 2018, 03:35
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты  №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение 

7 июня 2018, 02:12
Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

В Самаре на все лето перекрывают две улицы в центре города – участки Молодогвардейской Комсомольской. Ограничение движения транспорта в связи со строительством инженерных сетей, сообщает мэрия Самары. Движение будет закрыто до 24:00 1 сентября 2018 года на участках: ул. Молодогвардейской 

7 июня 2018, 12:57
Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

В Самаре в пятницу, 25 мая, на Московском шоссе образовалась пробка. Около 9 часов утра сервис «Яндекс. Пробки» оценивал заторы в Самаре на 6 баллов. Дорожные работы, по данным ресурса, ведутся в двух местах – в районе улиц Революционной и 

25 мая 2018, 09:51
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