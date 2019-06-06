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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что 
6 июня 2019, 02:45
В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами 
6 июня 2019, 02:29
В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге. 
6 июня 2019, 02:04
В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных

В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных

В субботу, 8 июня, с 15:00 до 20:00 в парке имени Гагарина в Промышленном районе Самары пройдет концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Рок в защиту животных». География фестиваля насчитывает более 70 городов, это музыкальное событие направлено на продвижение идей ответственного 
6 июня 2019, 01:42
Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по 
6 июня 2019, 01:09
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика

В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика

Странная история произошла на днях в Октябрьске: 8-летний мальчик получил травму во время завтрака. 3 июня мама ребенка приобрела в местном супермаркете нарезной батон и сделала бутерброды. Но как только ее сын откусил кусок хлеба, так раздался крик - кусок 
5 июня 2019, 04:43
В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — 
5 июня 2019, 10:49
В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии

В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии

Во вторник вечером, 28 мая, произошел пожар в деревянном частном двухэтажном доме на улице Советской Армии в Октябрьском районе. Сигнал о возгорании поступил дежурному оперативной службы в 20:53, на место событий выехали 60 человек, которые использовали 15 единиц техники. Был 
29 мая 2019, 08:23
Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Необычный «пожар» случился сегодня, 26 мая, в Сызрани. Несколько пожарных расчетов выезжали в Юго-Западный район города после сообщения о «возгорании» в доме №7 на проспекте Королева. Жильцы сообщили о запахе дыма в подъезде.
 
Приехав на место, МЧС-овцы выяснили, что 
26 мая 2019, 04:16
1000 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «МЕГА» в Самаре

1000 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «МЕГА» в Самаре

Собственные источники «ТЕРРЫ» сообщили о том, что в пятницу в Самаре эвакуировали посетителей из торгового центра «МЕГА». На улицу оперативно вывели порядка 1000 человек.

Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС. В 17:00 туда поступило сообщение о пожаре. На место 
24 мая 2019, 05:53
В Самаре у колеса обозрения установят терминалы

В Самаре у колеса обозрения установят терминалы

Около входа на колесо обозрения в парке имени Гагарина в Самаре собираются установить терминалы вместо кассы, чтобы посетители могли покупать билеты самостоятельно. Ранее один из жителей областной столицы предложил именно такой вариант, потому что у сотрудников кассы бывают перерывы в 
22 апреля 2019, 04:16
В Самаре появятся два модульных туалета в парке Гагарина

В Самаре появятся два модульных туалета в парке Гагарина

Стало известно, что в этом году в парке имени Гагарина начнут работать два модульных туалета. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на небольшое число туалетов, ведь парк на самом деле очень популярен и в выходные дни его заполняют 
18 апреля 2019, 12:27
Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Рынок готового бизнеса для хипстеров в Самаре, как выяснилось, довольно узок, а наибольший интерес у них вызывают кофейни и смузи-бары, на которые приходится почти три четверти спроса. Точнее,  72%. Это данные января. На втором месте барбершопы – 27%. Тату-салоны собрали 
26 февраля 2019, 05:12
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