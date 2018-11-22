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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует 
22 ноября 2018, 07:13
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

Блогер Игорь Кондратьев раскритиковал инициативу властей ввести акциз на колбасные изделия, бекон и сосиски. "Если Госдума ее одобрит, то под самый сильный удар попадут такие предприятия переработки, как оставшиеся в сельских районах региона 6 РАПО, компания "Фон Бекон" (хотя она 
22 ноября 2018, 07:09
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в 
22 ноября 2018, 05:09
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Прямо сейчас сотрудники оперативного ведомства тушат пламя в заброшенной воинской части, расположенной на пересечении улиц Масленникова и Гая. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 кв. м. Первый сигнал о возгорании поступил в 14:58, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 
22 ноября 2018, 04:32
Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

В ночь на четверг, 22 ноября, в областной столице произошел пожар на улице Димитрова в Промышленном районе. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:08. Оказалось, что на улице вспыхнула припаркованная легковушка. На 
22 ноября 2018, 02:46
В Тольятти 33 человека тушили шиномонтажную мастерскую

В Тольятти 33 человека тушили шиномонтажную мастерскую

В ночь на вторник, 20 ноября, произошел крупный пожар в Тольятти. Сигнал о возгорании поступил в 00:08. На улице Ярославской в Комсомольском районе Автограда загорелась шиномонтажная мастерская на площади 120 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. На место событий 
20 ноября 2018, 10:26
В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru

В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru

В понедельник утром, 19 ноября, произошел пожар в областной столице. На улице Победы в Промышленном районе загорелась иномарка  Subaru. Сигнал о пожаре поступил в 9:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. По информации ГУ МЧС по региону, 
19 ноября 2018, 01:23
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