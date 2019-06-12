Каждые 12 минут - пожар: В Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву За сутки 11 июня в Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву. Об этом информирует ГУ МЧС России по Самарской области.



То есть в среднем каждые 12 минут, в области где-то что-то горит. Что стало причиной …