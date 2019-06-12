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Материалы по теме:

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.

- Площадь уточняется, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ведомстве. На место происшествия выехали 24 человека, которые используют 6 единиц техники. 
12 июня 2019, 06:53
Каждые 12 минут - пожар: В Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву

Каждые 12 минут - пожар: В Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву

За сутки 11 июня в Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву. Об этом информирует ГУ МЧС России по Самарской области.
 
То есть в среднем каждые 12 минут, в области где-то что-то горит. Что стало причиной 
12 июня 2019, 01:49
Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные 
11 июня 2019, 08:24
Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка. 

- После отрыва заглушки участок трубопровода начал 
11 июня 2019, 05:55
На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего 
11 июня 2019, 05:32
В Самаре неизвестные вандалы изуродовали фонтан на Полевой

В Самаре неизвестные вандалы изуродовали фонтан на Полевой

В понедельник, 10 июня, неизвестные вандалы изуродовали новый фонтан на Полевой. Они вырвали штурвал арт-объекта «Древо Жизни», испортили трубы, по которым циркулирует вода. Отметим, фонтан страдает от рук варваров не впервые — в прошлом году злоумышленники забрали штурвал, его позже 
11 июня 2019, 01:25
Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напором вырывался столб воды. 
11 июня 2019, 12:56
В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро

В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро

В ночь на вторник, 11 июня, в Автограде произошел серьезный пожар. Сигнал о возгорании на улице Чапаева в Центральном районе поступил в 01:12. В двухэтажном деревянном здании пламя полыхало на 375 кв. м. В 01:22 был объявлен повышенный ранг вызова 
11 июня 2019, 10:59
В Самаре тушили сараи на Печерской

В Самаре тушили сараи на Печерской

В понедельник, 10 июня, пожарные тушили крупное возгорание на улице Печерской. Сигнал о ЧП поступил в 19:52, около дома № 22 на Печерской горели сараи на площади 200 кв.м. На место происшествия выехали пожарные расчеты, потушить возгорание удалось только в 
11 июня 2019, 08:24
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сегодня, 9 февраля, в самарском аэропорту прозвучала сирена. По сигналу тревоги всех посетителей попросили покинуть здание на 10 минут.
 
По информации источников в оперативных структурах, это были не «террористы» со звонками о ложном заминировании. В здании главной воздушной гавани 

9 февраля 2019, 02:05
Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

С 25 февраля увеличится число полетов из Самары в российскую столицу. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительный дневной рейс в аэропорт Внуково. Отправляться в путь самолеты будут в 12:05 с понедельника по четверг, а также в субботу. Между тем, еще один рейс 
5 февраля 2019, 06:48
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