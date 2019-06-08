В ночь с пятницы на субботу, с 7 на 8 июня в Сызране загорелась городская свалка. Как информирует КТВ-Луч, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного поздно вечером. Гражданин сообщил, что горит полигон бытовых отходов, расположенный на 872 километре.
На место ЧП незамедлительно было направлено дежурное подразделение на единицах спецтехники.
По словам очевидцев, дым от пожара распространился на западную часть Сызрани. Фактически «дымом накрыло добрую половину города». В тушении возгорания также участвовали и работники компании, контролирующие полигон. Они, в свою очередь, задействовали 6 единиц своей техники - КамАЗы и тракторы. Ликвидировать пожар удалось ближе к утру.
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