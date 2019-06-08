5
36
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по 
6 июня 2019, 01:09
Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом 
6 июня 2019, 12:11
В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии

В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии

Во вторник вечером, 28 мая, произошел пожар в деревянном частном двухэтажном доме на улице Советской Армии в Октябрьском районе. Сигнал о возгорании поступил дежурному оперативной службы в 20:53, на место событий выехали 60 человек, которые использовали 15 единиц техники. Был 
29 мая 2019, 08:23
Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Необычный «пожар» случился сегодня, 26 мая, в Сызрани. Несколько пожарных расчетов выезжали в Юго-Западный район города после сообщения о «возгорании» в доме №7 на проспекте Королева. Жильцы сообщили о запахе дыма в подъезде.
 
Приехав на место, МЧС-овцы выяснили, что 
26 мая 2019, 04:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх