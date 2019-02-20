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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех
В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не …
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18 февраля 2019, 10:10
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В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца
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17 февраля 2019, 11:11
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В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
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14 февраля 2019, 01:57
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В Москву из Самары доехать можно будет дешевле
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5 февраля 2019, 01:27
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Португальцам понравилась LADA 4X4 Vision
Не успев появиться, концепт нового внедорожника LADA 4X4 Vision уже начал получать международное признание. Высокую оценку детищу АвтоВАЗа дало португальское издание Observador, заявив, что тольяттинский автогигант возвращается на «самый высокий уровень». Журналисты отмечают, что Vision сможет успешно конкурировать со …
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3 сентября 2018, 10:08
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Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе
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20 августа 2018, 01:40
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АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»
АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.
Производитель заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней …
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13 июня 2018, 11:28
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GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти
В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок …
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12 апреля 2018, 09:02
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Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти
В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию …
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10 апреля 2018, 03:43
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Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги
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17 января 2018, 01:30
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"GM-АвтоВАЗ" продал корпоративным клиентам больше 5,5 тысяч внедорожников Chevrolet Niva
ЗАО "GM-АвтоВАЗ" отчиталось от продажах автомобилей Chevrolet Niva. Всего предприятие реализовало 31,2 тысячи внедорожников, что на 1,4 тысячи штук больше, чем годом ранее. Компания отмечает, что особенно выделятся цифры в сфере корпоративных продаж. На это направление пришлось 5,55 тысяч машин, что …
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15 января 2018, 08:07
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Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины
GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы» оповестят - им отправят официальные …
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7 июля 2017, 12:01
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Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок
Известная в Европе фитнес-блогер, модель и путешественница Ребекка Бюргер погибла из-за взрыва дозатора для взбивания сливок. Как рассказали журналистам ее родственники, в процессе приготовления напитка баллон неожиданно взорвался, и женщина получила мощный удар в грудь.
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22 июня 2017, 02:03
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Ввозимые в РФ иномарки получат особый вариант системы ЭРА-ГЛОНАСС
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13 марта 2017, 10:23
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Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото
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23 января 2017, 05:38
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С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен
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27 декабря 2016, 06:21
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Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
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27 декабря 2016, 03:20
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GM-АвтоВАЗ ушел на новогодние каникулы с 27 декабря по 8 января
В Тольятти завод GM-АвтоВАЗ закрылся на новогодние каникулы. Конвейер остановлен с 27 декабря 2016 года по 8 января 2017-го включительно, в соответствии с производственным графиком, сообщили в пресс-центре предприятия.
Во время каникул на заводе пройдут профилактические работы. Конвейер GM-Avtovaz …
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27 декабря 2016, 10:52
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Обновление Windows 10 отключило Интернет у многих пользователей
Появилось сообщение о проблемах с Интернетом у клиентов нескольких провайдеров в Европе. Они установили обновление Windows 10, после чего их устройства оказались отключены от Сети.
По сообщению BBC News, многие пользователи пожаловались, что обновление Windows 10 Anniversary Update отключило их устройства …
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14 декабря 2016, 03:28
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Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото
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13 декабря 2016, 07:25
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С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили
Проанализировав спрос покупателей на различные модели автомобилей в России, эксперты подсчитали, насколько могут измениться цены с 1 января 2017 года. На стоимость автомобилей может повлиять ослабление рубля, а также введение обязательной и дорогостоящей по установке системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС».
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13 ноября 2016, 09:24
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Президент АвтоВАЗа Николя Мор избран председателем совета директоров ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ"
Заседание управляющего органа состоялось 6 октября, сообщает пресс-служба совместного предприятия. Также на нем обсуждались ситуация на автомобильном рынке и производственно-оперативная деятельность компании, в том числе по проекту Chevrolet Niva нового поколения. В первом полугодии завод продал 17 тысяч машин - на …
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7 октября 2016, 03:34
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Самый красивый преступник США вышел на волю и станет моделью
Джереми Микс (Jeremy Meeks), прославившийся как «самый красивый преступник Америки», освободился из тюрьмы. Ещё отбывая наказание за незаконное хранение оружия, он подписал контракт с крупным модельным агентством. Теперь Микс будет представителем White Cross Management.
Напомним, Микса приговорили к 27 …
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10 марта 2016, 12:26
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Видеохостинг YouTube обновил дизайн плеера у пользователей
Изменения, касающиеся внешнего вида плеера, в тестовом режиме можно было увидеть еще в июне, сейчас они активированы для всех пользователей. Дизайнеры поработали также над логотипом и начальной страницей сервиса. К примеру, сейчас полоска прокрутки и клавиши управления стали прозрачными. Видеохостинг …
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4 августа 2015, 04:43
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Toyota Land Cruiser Prado получит новый турбодизель
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12 мая 2015, 03:35
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В России стартовали продажи нового Renault Sandero
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4 сентября 2014, 05:48
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Президент ВАЗа Бу Андерссон возглавил совет директоров СП «Джи Эм-АвтоВАЗ»
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17 марта 2014, 04:57
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Самара: транспортная модернизация
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21 июня 2013, 03:39
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