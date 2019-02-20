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Материалы по теме:

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не 
18 февраля 2019, 10:10
В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца

В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца

Поздно вечером в субботу, 16 февраля, в 23:05 Тольятти случилось ЧП - под тяжестью снега обвалился козырек парадного крыльца дома №28 по улице Коммунистической. Как сообщил директор МКУ «Центр гражданской защиты 
17 февраля 2019, 11:11
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из 
14 февраля 2019, 01:57
В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

РЖД анонсировало расширение списка поездов, на которые можно будет купить так называемый «невозвратный билет». Сдать его будет нельзя, кроме исключительных случаев, но и обойдется пассажиру он дешевле стандартного проездного.
Эксперимент стартовал 20 января с продаж таких проездных за 90 дней 

5 февраля 2019, 01:27
Португальцам понравилась LADA 4X4 Vision

Португальцам понравилась LADA 4X4 Vision

Не успев появиться, концепт нового внедорожника LADA 4X4 Vision уже начал получать международное признание. Высокую оценку детищу АвтоВАЗа дало португальское издание Observador, заявив, что тольяттинский автогигант возвращается на «самый высокий уровень». Журналисты отмечают, что Vision сможет успешно конкурировать со 
3 сентября 2018, 10:08
Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Британский аукционный дом «Сотбис» выставил на торги 40-летнюю Lada Niva. Особенность машины в том, что она участвовала в известном ралли "Париж - Дакар". Ценник на "Ниву" будет варьироваться от 4,5 до 6,5 млн рублей. Эксперты уверены, что вазовскому внедорожнику 1978 

20 августа 2018, 01:40
АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

Производитель  заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней 
13 июня 2018, 11:28
GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок 

12 апреля 2018, 09:02
Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию 
10 апреля 2018, 03:43
Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

В Самарской области на 13 километре дороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чеснаковка – Русская Селитьба произошло ДТП с участием автомобиля «Нива» и машины «КамАЗ». ДТП произошло во вторник, 16 января, около трех часов дня.

Отечественным внедорожником, ехавшим со 
17 января 2018, 01:30

"GM-АвтоВАЗ" продал корпоративным клиентам больше 5,5 тысяч внедорожников Chevrolet Niva

ЗАО "GM-АвтоВАЗ" отчиталось от продажах автомобилей Chevrolet Niva. Всего предприятие реализовало 31,2 тысячи внедорожников, что на 1,4 тысячи  штук больше, чем годом ранее. Компания отмечает, что особенно выделятся цифры в сфере корпоративных продаж. На это направление пришлось 5,55 тысяч машин, что 

15 января 2018, 08:07
Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины

Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины

GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы»  оповестят - им отправят официальные 

7 июля 2017, 12:01
Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Известная в Европе фитнес-блогер, модель и путешественница Ребекка Бюргер погибла из-за взрыва дозатора для взбивания сливок. Как рассказали журналистам ее родственники, в процессе приготовления напитка баллон неожиданно взорвался, и женщина получила мощный удар в грудь.
Прибывшие на место необычного происшествия 

22 июня 2017, 02:03
Ввозимые в РФ иномарки получат особый вариант системы ЭРА-ГЛОНАСС

Ввозимые в РФ иномарки получат особый вариант системы ЭРА-ГЛОНАСС

Системой «ЭРА-ГЛОНАСС», обязательной теперь для новых авто в России, станут оснащать подержанные иномарки, ввозимые, например, из Японии в Приморье. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
Речь идет о том, что для импортируемых в 

13 марта 2017, 10:23
Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Модель Юлиана Королькова, которая несколько лет проживала в Самарской области, в Тольятти, и окончила там школу, представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2017», который проходит на Филиппинах.

«Тольятти большой привет с любовью! Я очень тепло отношусь к этому городу!» 

23 января 2017, 05:38
С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года, все ввозимые в Россию автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАС. В экстренной ситуации она подает сигнал бедствия через спутники и сети GSM. Без выполнения этого требования таможеники не выдадут ПТС, а, значит поставить машину на 

27 декабря 2016, 06:21
Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
По данным южнокорейского автопроизводителя Kia, все экземпляры, продающиеся на территории нашей страны, успешно прошли сертификационные тестирования. В результате внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

27 декабря 2016, 03:20
GM-АвтоВАЗ ушел на новогодние каникулы с 27 декабря по 8 января‍

GM-АвтоВАЗ ушел на новогодние каникулы с 27 декабря по 8 января‍

В Тольятти завод GM-АвтоВАЗ закрылся на новогодние каникулы. Конвейер остановлен с 27 декабря 2016 года по 8 января 2017-го включительно, в соответствии с производственным графиком, сообщили в пресс-центре предприятия.

Во время каникул на заводе пройдут профилактические работы. Конвейер GM-Avtovaz 
27 декабря 2016, 10:52
Обновление Windows 10 отключило Интернет у многих пользователей

Обновление Windows 10 отключило Интернет у многих пользователей

Появилось сообщение о проблемах с Интернетом у клиентов нескольких провайдеров в Европе. Они установили обновление Windows 10, после чего их устройства оказались отключены от Сети.

По сообщению BBC News, многие пользователи пожаловались, что обновление Windows 10 Anniversary Update отключило их устройства 

14 декабря 2016, 03:28
Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото

Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото

Модель из Самарской области Арина Зинченко победила в номинации «Лучшее тело» на конкурсе «Топ-модель России 2016», итоги которого подвели в Москве. Участвовали девушки в возрасте от 16 до 25 лет. С ними работали лучшие стилисты, фотографы и хореографы.

Победу 
13 декабря 2016, 07:25
С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили

С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили

Проанализировав спрос покупателей на различные модели автомобилей в России, эксперты подсчитали, насколько могут измениться цены с 1 января 2017 года. На стоимость автомобилей может повлиять ослабление рубля, а также введение обязательной и дорогостоящей по установке системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС».
Специалисты отмечают, 

13 ноября 2016, 09:24
Президент АвтоВАЗа Николя Мор избран председателем совета директоров ЗАО

Президент АвтоВАЗа Николя Мор избран председателем совета директоров ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ"

Заседание управляющего органа состоялось 6 октября, сообщает пресс-служба совместного предприятия. Также на нем обсуждались ситуация на автомобильном рынке и производственно-оперативная деятельность компании, в том числе по проекту Chevrolet Niva нового поколения. В первом полугодии завод продал 17 тысяч машин - на 

7 октября 2016, 03:34
Самый красивый преступник США вышел на волю и станет моделью

Самый красивый преступник США вышел на волю и станет моделью

Джереми Микс (Jeremy Meeks), прославившийся как «самый красивый преступник Америки», освободился из тюрьмы. Ещё отбывая наказание за незаконное хранение оружия, он подписал контракт с крупным модельным агентством. Теперь Микс будет представителем White Cross Management.

Напомним, Микса приговорили к 27 
10 марта 2016, 12:26
Видеохостинг YouTube обновил дизайн плеера у пользователей

Видеохостинг YouTube обновил дизайн плеера у пользователей

Изменения, касающиеся внешнего вида плеера, в тестовом режиме можно было увидеть еще в июне, сейчас они активированы для всех пользователей. Дизайнеры поработали также над логотипом и начальной страницей сервиса. К примеру, сейчас полоска прокрутки и клавиши управления стали прозрачными. Видеохостинг 
4 августа 2015, 04:43
Toyota Land Cruiser Prado получит новый турбодизель

Toyota Land Cruiser Prado получит новый турбодизель

На июнь 2015 года запланирована презентация в Японии обновленной модификации Land Cruiser Prado. Флагманский внедорожник Toyota будет оснащен новым турбированным дизельным мотором. Объем двигателя - 2,8 литра, мощность 177 лошадиных сил. Такой же мотор вместо трехлитрового получит и пикап Toyota 
12 мая 2015, 03:35
В России стартовали продажи нового Renault Sandero

В России стартовали продажи нового Renault Sandero

Сегодня, 4 сентября, в России началась продажа нового хетчбэка второго поколения Renault Sandero, сообщают СМИ.
Модель была представлена на прошлой неделе на Московском автосалоне. Новинка производится на тольяттинском автозаводе. Цена модели составляет от 380 000 до 508 000 рублей.
У 

4 сентября 2014, 05:48
Президент ВАЗа Бу Андерссон возглавил совет директоров СП «Джи Эм-АвтоВАЗ»

Президент ВАЗа Бу Андерссон возглавил совет директоров СП «Джи Эм-АвтоВАЗ»

В Тольятти 17 марта 2014 года сформирован новый состав совета директоров предприятия ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ». Его председателем избран президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссон. В состав совета также вошли ещё два представителя волжского автогиганта – вице-президенты Олег Лобанов и Юг Демаршелье. 

17 марта 2014, 04:57
Самара: транспортная модернизация

Самара: транспортная модернизация

До конца года в Самаре может появиться 100 новых автобусов. Также обновляется парк троллейбусов и трамваев. Не отстают и частные перевозчики: за год в столице 63-го региона появилось 700 новых маршрутных такси. Готовятся транспортники к предстоящему мундиалю. Планируется развитие скоростного 

21 июня 2013, 03:39
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