На "ТЕРРЕ - РЕН ТВ" вновь появится Артур Королёв, более известный под именем Джокер. 11 ноября зрители канала увидят все эпизоды легендарного сериала «о секретном агенте с правом на убийство» – и премьеру «Джокера-3».
Джокер – профессиональный снайпер и сотрудник спецслужб. В предыдущих сезонах он успел поработать двойным агентом, спасти свою жену из рук террористов и даже внедриться в международный преступный синдикат. В новых эпизодах сериала ему предстоит помочь своим близким и спасти жителей провинциального города от погрязшего в коррупции мэра.
Уже на протяжении восьми лет роль Артура Королёва исполняет Дмитрий Клепацкий. В девяностых он учился в калифорнийской Playhouse West под руководством Джеффа Голдблюма («Парк Юрского периода», «День независимости», «Тор: Рагнарёк»). А по возвращении в Россию оттачивал сценическое мастерство в школе-студии Владимира Конкина («Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь»). Артура отличает серьёзная спортивная подготовка. Карате, джиу-джитсу, прыжки на лыжах с трамплина, гимнастика, лёгкая атлетика, плавание – все эти навыки позволяют ему без дублёров выполнять даже самые сложные и опасные трюки. Свою физическую форму Клепацкий продемонстрирует в боевых сценах нового «Джокера».
Компанию Клепацкому в третьем сезоне сериала составит актёр Игорь Савочкин («Ночной дозор», «Адмиралъ», «Левиафан»). Он сыграет безжалостного киллера по прозвищу Меченый, который станет одним из главных противников Джокера в новом сезоне.
«"Джокер-3" отличается от других российских боевиков степенью добра. Именно степенью добра главного персонажа – к жизни, к людям, к ситуации в стране. Так бороться за справедливость не каждый сможет. «Джокер» – это сериал, который раскрывает все стороны жизни», – комментирует Савочкин.
Сценаристом, режиссёром и продюсером «Джокера» по-прежнему выступает Михаил Погосов. Зрителям "ТЕРРЫ - РЕН ТВ" он знаком не только по «Джокеру», но и по сериалам «Отцы» и «Стрелок».
В новом сезоне «Джокера» главный персонаж и сюжет сериала в целом будут выведены на новый уровень. Артур Королёв, отошедший от дел, будет вынужден вернуться к статусу «секретного агента с правом на убийство». Ему предстоит встать на защиту близких людей, вступив в противостояние с коррумпированным мэром провинциального города и его безжалостными подельниками из криминального мира.
В воскресенье, 11 ноября, "ТЕРРА - РЕН ТВ" покажет все серии «Джокера». Зрители канала смогут проследить за всей историей Артура Королёва: от ухода из армии и трагической потери родителей до сложнейших миссий, которые он будет выполнять в новом сезоне.
Не пропустите все сезоны сериала «Джокер» в воскресенье, 11 ноября, на "ТЕРРЕ - РЕН ТВ".