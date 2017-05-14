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Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти
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12 мая 2017, 06:02
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«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»
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9 мая 2017, 10:13
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Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0
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3 мая 2017, 03:41
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«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1
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1 мая 2017, 09:02
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Сергей Шнуров запишет альбом детских песен
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27 апреля 2017, 09:12
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Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»
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13 апреля 2017, 12:12
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Вышел новый клип группы «Ленинград», снятый режиссером «Хардкора»
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15 февраля 2017, 01:44
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В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова
В Петербурге, в центре искусства «Эрарта», солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров открывает выставку, посвященную «брендреализму». Это направление в живописи придумал сам музыкант 10 лет назад. В честь этого своеобразного юбилея исполнитель решил продемонстрировать свое творчество.
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7 февраля 2017, 09:45
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«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»
Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
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21 декабря 2016, 09:48
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Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке
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14 декабря 2016, 04:40