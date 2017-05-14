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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

На третьем поле стадиона Металлург завершился матч между молодёжными составами клубов.
Игра получилась обоюдоострая. На 3 минуте полузащитник самарцев Никита Киреев обыграл двух защитников соперника, вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. А уже на 8 

12 мая 2017, 06:02
«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

Вчера, 8 мая, «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге в матче 27-го тура чемпионата РФПЛ одержали волевую победу над «Уралом» со счетом 3:1.

Начало встречи прошло под диктовку хозяев. Уже на 2-й минуте они повели в счете. После паса с левого 

9 мая 2017, 10:13
Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0

Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0

Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» 3 мая исполнилось 75 лет. В этот день в 1942 году команда Куйбышевского авиазавода провела свой первый матч.
У одного из самых популярных клубов России есть не только богатая история, но и новые перспективы. Ветераны 

3 мая 2017, 03:41
«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

Сегодня, 1 мая, самарские «Крылья Советов» провели очередной матч в рамках первенстве Премьер-лиги. На домашней арене «Металлург» волжан принимали соседей из Оренбурга. На игру пришло почти 8000 зрителей.
Счет гости открыли на 68-й минуте. Евгений Башкиров нарушил правила в пяти 

1 мая 2017, 09:02
Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Известный музыкант Сергей Шнуров поделился планами о подготовке альбома с детскими песнями. Лидер группы «Ленинград» говорит, что уже давно задумал студийный альбом с композициями для детской аудитории.
Напомним, эпатажный исполнитель в 2016 году вынес на суд зрителей композицию для передачи 

27 апреля 2017, 09:12
Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»

Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»

13 мая в Самаре на стадионе «Металлург» выступит Сергей Шнуров с группой «Ленинград». Полноценный концерт состоится после матча «Крылья Советов» - «Зенит», сообщили в пресс-службе клуба. Шоу приурочено к 75-летию самарской команды. 

Напомним, группа «Ленинград» считается одной из самых 
13 апреля 2017, 12:12
Вышел новый клип группы «Ленинград», снятый режиссером «Хардкора»

Вышел новый клип группы «Ленинград», снятый режиссером «Хардкора»

Группа «Ленинград» опубликовала новый клип на песню «Кольщик». На создание клипа было потрачено примерно полгода, а режиссером был Илья Найшуллер, знакомый зрителям по картине «Хардкор».
События в новом клипе развиваются в цирке, где явно что-то пошло не так. Зрители в 

15 февраля 2017, 01:44
В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

В Петербурге, в центре искусства «Эрарта», солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров открывает выставку, посвященную «брендреализму». Это направление в живописи придумал сам музыкант 10 лет назад. В честь этого своеобразного юбилея исполнитель решил продемонстрировать свое творчество.
Как говорит Шнуров, на протяжении 

7 февраля 2017, 09:45
«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
Основным действующие лицом клипа оказался пингвин, который пытается спастись от Ивана Урганта. Живое существо перемещается по Санкт-Петербургу, сталкивается с новыми знакомыми и общается с ними. В 

21 декабря 2016, 09:48
Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке

Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке

Уже около двух недель  в цирке Твери идёт работа над новым клипом группы «Ленинград».  Процессом руководит режиссер Илья Найшуллер. Сам Сергей  Шнуров пока на съемочной площадке не появлялся.
Завершить съемки клипа планируется 16 декабря. А пока участники процесса напрягаются по 

14 декабря 2016, 04:40
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