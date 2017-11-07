Самарские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти легендарного конструктора Михаила Калашникова среди юниоров до 21 года. Турнир проходил 4 и 5 ноября в Ижевске. 63-й регион представляли 9 спортсменов, в том числе три девушки. В копилке наших земляков 2 золота, 5 серебряных наград и 1 бронза. Победителями стали Тимофей Баранов в весовой категории 60 кг и Глеб Шумилов - до 90 кг. Соревнования являлись отборочными на Первенство России, которое пройдет в конце ноября в Иркутске. Путевки на татами завоевали обладатели первых мест турнира, в том числе и самарец Тимофей Баранов. Глеб Шумилов попал в списки претендентов ранее.
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