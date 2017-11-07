6
15
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г7 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарские дзюдоисты завоевали 12 золотых медалей

Самарские дзюдоисты завоевали 12 золотых медалей

В спортивном комплексе «МТЛ-Арена» прошел 9-й открытый турнир Самарской области по дзюдо среди юниоров. Он посвящен памяти легендарного тренера Анатолия Потапова.

Знаменитый самарский тренер Анатолий Потапов в 1975 году открыл на стадионе «Динамо» первую группу для занятий борьбой дзюдо. Азы олимпийского 

14 сентября 2017, 08:04
Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги

Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги

Житель Ижевска Никита Вахрушев, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.

Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как 
6 августа 2017, 03:47
Самарские девушки показали европейцам свою силу

Самарские девушки показали европейцам свою силу

Спортсменки из Самарской области Наталья Комова и Анастасия Конкина завоевали бронзовые медали на Открытом турнире Европы по дзюдо. Соревнования прошли в столице Беларуси – Минске 22 и 23 июля. Всего участвовало более 400 представителей 47 государств.
Комова выступала в весе 

24 июля 2017, 11:54
В Татарстане при ДТП загорелся автобус

В Татарстане при ДТП загорелся автобус "Самара-Ижевск": 13 человек погибли и 12 пострадали

Сегодня, 2 июля, в 0:40 в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузовика "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту "Самара-Ижевск". В 
2 июля 2017, 11:52
В Самарской области избран новый президент региональной федерации дзюдо

В Самарской области избран новый президент региональной федерации дзюдо

В Самаре прошли выборы президента областной федерации дзюдо. Преемником Ивана Мотынги, ушедшего на повышение в федерацию Приволжского федерального округа, стал Рустам Хасаев, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Ранее Рустам Хасаев возглавлял федерацию дзюдо Самары. Напомним, ранее, с 2013 года областную федерацию возглавлял 

31 мая 2017, 09:48
Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо. В первый день на татами  вышли девять дзюдоистов, представляющих сборную Самарской области. Трое из них завоевали медали.

Бронзовая призерка Первенства России до 23 лет Дилбара кызы Салкарбек стала серебряным призером в весовой категории 57 кг. Воспитанница 

15 мая 2017, 03:13
Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

В среду, 8 февраля, игроки БК «Самара» проведут свой второй в нынешнем сезоне матч в городе Ижевске. Самарцам предстоит сыграть с местной командой «Купол-Родники». Предыдущий матч с ней в рамках 1/8 Кубка России «Самара» выиграла со счетом 77:72. Сейчас «Купол-Родники» 

7 февраля 2017, 02:23
Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru

"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых 
29 сентября 2016, 10:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.