В Самарской области женщина упала в реку с ветхого моста … Сотрудники прокуратуры Большечерниговского района провели проверку по просьбе жительницы села Августовка. Женщина упала с моста через реку Большой Иргиз и получила травмы. Затем она пожаловалась в надзорное ведомство на то, что местная администрация о состоянии моста не заботится. Проверка показала,