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В Самарской области женщина упала в реку с ветхого моста
Сотрудники прокуратуры Большечерниговского района провели проверку по просьбе жительницы села Августовка. Женщина упала с моста через реку Большой Иргиз и получила травмы. Затем она пожаловалась в надзорное ведомство на то, что местная администрация о состоянии моста не заботится. Проверка показала, …
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