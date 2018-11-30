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В Самарской области женщина упала в реку с ветхого моста

В Самарской области женщина упала в реку с ветхого моста

Сотрудники прокуратуры Большечерниговского района провели проверку по просьбе жительницы села Августовка. Женщина упала с моста через реку Большой Иргиз и получила травмы. Затем она пожаловалась в надзорное ведомство на то, что местная администрация о состоянии моста не заботится. Проверка показала, 
29 ноября 2018, 03:12
Под Сызранью фура задавила насмерть женщину-пешехода

Под Сызранью фура задавила насмерть женщину-пешехода

В ночь на вторник, 27 ноября, на трассе в Сызранском районе произошла смертельная авария. ДТП случилось на 934 километре трассы М-5 в районе села Переволоки. По предварительным данным, 52-летний водитель фуры Mercedes с полуприцепом направлялся со стороны Тольятти в Сызрань. 
27 ноября 2018, 09:56
Эксперт рассказал, как спасти историческую часть Самары

Эксперт рассказал, как спасти историческую часть Самары

В ситуации с памятником архитектуры «Фабрика-кухня», похоже, началась белая полоса. До 3 декабря этого года должен быть заключен новый контракт на корректировку проекта по реконструкции — сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Работы начались ещё в 2016 году, но из-за многочисленных 
23 ноября 2018, 10:35
Самарец рассчитался за наркотики биткоинами

Самарец рассчитался за наркотики биткоинами

В Самаре вынесли приговор мужчине, который собирался продать в городе 2 килограмма наркотиков. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что в мае этого года уроженец областной столицы договорился через мессенджер о покупке крупных партий запрещенных веществ и их оплате 
22 ноября 2018, 01:26
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