Трагическая неделя: от Южного шоссе до сызранского спортзала Самые громкие новости на сей раз приходили не из областного центра, а с периферии. Особенно в этом смысле отметилась Сызрань, где происходили и трагедии, и скандалы. Но начнем все же с Самары.



Страшная авария на Южном шоссе унесла жизни …