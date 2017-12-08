Главной повесткой ежегодной партийной конференции региональных единороссов, на которой собрались 148 представителей из 45 местных отделений, стало обновление кадров руководящего состава.
«Состав регионального политического совета подлежит обновлению, ротации один раз в год на 10% от его числа. То есть сегодня нам необходимо прекратить полномочия семи членов регионального политического совета от 65 членов регионального политического совета», — рассказала Екатерина Кузьмичева, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».
Единороссы сначала единогласно проголосовали за прекращения полномочий 7 человек, среди которых экс-губернатор Николай Меркушкин, бывший вице-губернатор Дмитрий Овчинников, депутат гордумы 5 созыва Михаил Куцев, глава аппарата областного парламента Людмила Дурова, руководитель Кинеля Владимир Чихирев и бывший секретарь партии Игорь Носков.
Затем также большинством голосов 7 человек включили в состав политсовета. Это те, кто показал себя с самой лучшей стороны. Фамилии на экране. Депутаты губдумы: Владимир Симонов и Денис Волков, руководитель «Молодой Гвардии» Галина Лагерева, глава Волжского района Евгений Макридин и другие.
«Это обычное явление для «Единой России», в отличие от многих других партий как парламентских, так и непарламентских, когда десятилетиями одни и те же люди без всякой сменяемости входят в руководящий орган. «Единая Россия» свою работу перестроила давно», — отметил Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области.
Такие кадровые перестановки, якобы, призваны помочь реготделению развиваться и продвигать новые идеи. Не исключено, что в будущем ежегодная ротация уже будет составлять не 10%, а все 20. Кроме того, единороссы выбрали делегатов на съезд партии, который пройдет 22-23 декабря в Москве.
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