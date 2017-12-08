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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным потенциалом. Тех, кто вопреки недугам и невзгодам добиваются успехов в разных начинаниях. 
Мероприятие прошло в "МТЛ Арена", его посетил врио губернатора Дмитрий Азаров, который подчеркнул, что восхищен стойкостью 

8 декабря 2017, 05:59
Дмитрий Азаров поднялся в рейтинге глав регионов

Дмитрий Азаров поднялся в рейтинге глав регионов

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поднялся на 7 позиций в ноябрьском рейтинге глав регионов по упоминаемости в соцмедиа, подготовленном компанией "Медиалогия". Азаров занял 6-ю строчку. Аналитики, в частности, объясняют это тем, что в сети собирали подписи под петицией в 

7 декабря 2017, 08:06
Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.

«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. 
6 декабря 2017, 01:29
Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.

«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в 
6 декабря 2017, 10:14
В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила

В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"

Температура воздуха в Самаре в эти дни колеблется около от +1 до -6 градусов и уже выпал первый снег. В таких условиях приводить город в порядок можно с целым рядом ограничений. Об этом речь зашла на расширенном заседании фракции «Единая 

25 октября 2017, 08:43
Важен каждый ребенок: в Самаре прошел круглый стол, посвященный социально-ориентированным проектам

Важен каждый ребенок: в Самаре прошел круглый стол, посвященный социально-ориентированным проектам

В пятницу, 29 сентября, в Самаре  состоялось заседание круглого стола на тему: «Позитивный опыт по реализации семейно-ориентированных проектов. Взаимодействие со СМИ». В мероприятии приняли участие  члены координационного совета по реализации федерального проекта «Крепкая семья» на территории Самарской области и региональной 

29 сентября 2017, 08:44
В Самаре прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения

В Самаре прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения "Единой России"

В ее работе приняли участие губернатор Самарской области и член бюро высшего совета "Единой России" Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, депутаты федерального парламента и члены Совета Федерации от региона.
Сроком на пять лет были избраны новые составы 

26 декабря 2016, 06:34
Секретарем самарского регионального отделения партии «Единая Россия» избрана Екатерина Кузьмичева

Секретарем самарского регионального отделения партии «Единая Россия» избрана Екатерина Кузьмичева

Секретарем самарского регионального отделения партии "Единая Россия" избрана Екатерина Кузьмичева, депутат Государственной думы 5 и 6 созыва. Сейчас она является первым заместителем председателя Самарской губернской думы. Таким образом, она сменила на данном посту Героя России Игоря Станкевича, избранного на последних 

26 декабря 2016, 03:51
Единороссы отмечают 15-летие партии

Единороссы отмечают 15-летие партии

1 декабря крупнейшая политическая партия страны - "Единая Россия" - отмечает юбилей. Ровно 15 лет назад ее образовали объединившиеся политические движения "Единство" и "Отечество - Вся Россия". 
1 декабря 2016, 02:50
Генпрокуратура проверит деятельность самарских следователей по делу об исчезновении Александра Душкова

Генпрокуратура проверит деятельность самарских следователей по делу об исчезновении Александра Душкова

Надзорное ведомство проведет оценку эффективности работы самарских следователей в деле об исчезновении тольяттинского предпринимателя, генерального директора группы компаний «ЭкоВоз» Александра Душкова. Так Генеральная прокуратура РФ отреагировала на коллективный запрос депутатов Государственной думы РФ от Самарской области, направленный в надзорное ведомство 

16 октября 2013, 02:58
Депутаты Госдумы добиваются передачи дела Душкова московским следователям

Депутаты Госдумы добиваются передачи дела Душкова московским следователям

Депутаты Государственной думы считают, что самарские следователи работают неэффективно. Как пишет газета «Коммерсантъ», парламентарии направили коллективный запрос в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Речь идет о расследовании исчезновения генерального директора группы компаний «ЭкоВоз» Александра Душкова (на фото). Напомним, мужчина пропал 

25 сентября 2013, 12:10
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