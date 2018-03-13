12 марта в филармонии было озвучено имя победителя конкурса «Учитель года Самарской области — 2018». За это звание боролись 800 педагогов из всех уголков региона. В финал же профессиональных состязаний вышли пять человек: учитель информатики образовательного центра «Южный город» Екатерина Балькина, учитель истории и обществознания сызранской школы №29 Михаил Артамонов, учитель начальных классов школы №86 Тольятти Наталия Кагарманова, учитель технологии самарской школы №86 Ирина Леонтьева, а также учитель французского языка самарской гимназии №3 Елена Смирнова.
Имя лучшего из лучших озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году абсолютным победителем регионального конкурса стала Екатерина Балькина. В качестве награды педагог получила ключи от нового автомобиля. Кроме того, именно ей предстоит представлять область на общефедеральном конкурсе «Учитель года России — 2018».
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