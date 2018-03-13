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Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге

Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге

В Самаре наградили участников и финалистов областного этапа конкурса «Учитель года - 2018». На победу претендовали педагоги общеобразовательных школ разных городов и 
13 марта 2018, 11:24
Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!

Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!

Сегодня, 1 марта, в Самаре состоится кастинг на региональный этап конкурса «Мисс Русское Радио». Он начнется в 18:30 в фото-студии по адресу Ново-Садовая, 311А. Приглашаются незамужние девушки от 20 до 27 
1 марта 2018, 09:30
«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта

«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта

Тебе от 20 до 27 лет.

Твой рост от 170 см и выше.

И ты хочешь стать медиазвездой!

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22 февраля 2018, 01:00
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования.  По статистике, каждый год численность 

22 февраля 2018, 10:52
Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"

Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню  лучших управленцев страны, став победителем  первого всероссийского конкурса  "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил   первый зам руководителя 

12 февраля 2018, 11:15
9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Всем родителям дошколят, которые еще не встали на очередь, необходимо немедленно отправиться в ближайший МФЦ, и сделать это. Тем же, кто уже записан, рекомендуется 
7 февраля 2018, 08:44
Тольяттинских татарочек приглашают на кастинг конкурса красоты «Татар Кызы»

Тольяттинских татарочек приглашают на кастинг конкурса красоты «Татар Кызы»

В 2018 году конкурс красоты и таланта «Татарочка Тольятти-2018» («Тольятти татар кызы-2018»), пройдет 17 февраля в городском Дворце культуры, искусства и творчества. Мероприятие организуют ДКИТ совместно с городской национально-культурной автономией татар Автограда.
 
Как информирует «Дом дружбы народов Самарской 
4 февраля 2018, 06:50
Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года

Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу, в рамках которой обсуждалась дальнейшая судьба школы №46. На мероприятии присутствовали родители учеников этого заведения, а также представители профильных департаментов, министерства образования Самарской области и директор образовательного учреждения Людмила Иванова.
Напомним, 4 сентября прошлого года 

1 февраля 2018, 06:28
Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

В Самаре насильник обманом получил работу в сфере образования. Мужчина предъявил работодателю поддельный документ об отсутствии судимости. Инцидент произошел в Красноглинском районе Самары.

«Судом установлено, что 20 июля 2016 года мужчина был принят на работу в одно из образовательных учреждений района. 

23 ноября 2017, 10:20
Самара. Учитель года-2017

Самара. Учитель года-2017

В театре оперы и балета назвали имя лучшего учителя года в Самарской области. Этот титул получил преподаватель математики и информатики городской Школы №132 Владимир Пономаренко. Теперь ему предстоит представлять 63 регион на всероссийском этапе соревнований. Лучшего учителя области поздравил губернатор 

27 апреля 2017, 10:30
В Самаре определили пятерку лучших учителей России этого года

В Самаре определили пятерку лучших учителей России этого года

63-й регион получил право проводить престижный конкурс после того, как победу в нём одержал преподаватель самарской гимназии №1 Сергей Кочережко. Беспрецедентный масштаб. Еще никогда за 27 лет проведения федерального конкурса учителя года не выбирали из педагогов, представляющих все без исключения 

3 октября 2016, 05:47
В Самаре продолжается финал всероссийского конкурса

В Самаре продолжается финал всероссийского конкурса "Учитель года"

1 октября определятся пять финалистов, которые для подведения итогов отправятся в Москву.
29 сентября 2016, 06:09
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