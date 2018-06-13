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«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок
«Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.
Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до …
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13 июня 2018, 10:32
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Автодилера обязали освободить участок в Тольятти
Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия …
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13 июня 2018, 07:00
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Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском
Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», …
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13 июня 2018, 11:02
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Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ
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8 июня 2018, 04:11
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В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября
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8 июня 2018, 01:28
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185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре
В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более …
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7 июня 2018, 07:01
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01
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130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 …
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1 июня 2018, 08:58
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Екатерину Пузикову, вдову отравленного банкира, признали потерпевшей
Следственный комитет России удовлетворил ходатайство адвокатов вдовы экс-руководителя самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой, признав ее потерпевшей стороной в деле убийства ее мужа. До этого вдова банкира, наоборот, проходила подозреваемой и дважды была признанан судом виновной в отравлении супруга.
Теперь …
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27 марта 2018, 11:57
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Пузикова хочет сатисфакции: дело об убийстве самарского банкира отправили на допрасследование
Громкое уголовное дело об убийстве самарского банкира Дмитрия Пузикова отправили на дополнительное расследование. Адвокаты вдовы Екатерины Пузиковой обратились суд с ходатайством о признании женщины и ее несовершеннолетнего сына потерпевшими в этой истории. Материалы повторно направлены в Следственный комитет. Теперь в …
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21 февраля 2018, 02:05
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Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать
В понедельник, 4 декабря, областная прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный областным судом в отношении Екатерины Пузиковой, которую обвиняли в убийстве ее мужа - банкира Дмитрия Пузикова. Ведомство намерено добиваться его отмены. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили …
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4 декабря 2017, 04:34
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Екатерина Пузикова вышла на свободу
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3 ноября 2017, 07:56