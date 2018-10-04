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В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы
Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.
"Уходите …
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4 октября 2018, 09:04
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В блогах: распил бабла? В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички
Самарец Владислав Харчев также в "ФБ" рассказал, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.
"В чем же …
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4 октября 2018, 08:58
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В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом
Самарчанка Татьяна Акимова поведала в "Фейсбуке", что на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом. "Вот такие молодцы они, наши побратимы, - пишет девушка. - Оказывается, в Штутгарте местные власти назвали именем нашего города еще один из мостов. …
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4 октября 2018, 08:52
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В Самарской области пересчитают пользователей интернета
В Самарской области посчитают пользователей интернета, необычный опрос пообещал провести Самарастат.
"В октябре и ноябре в России пройдет выборочное наблюдение, - говорится в сообщении ведомства. - Экспертам предстоит установить, насколько граждане владеют современными технологиями. Все данные необходимы только для …
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4 октября 2018, 08:32
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Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей
Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.
«Думаю, не …
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13 июня 2018, 03:23
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Екатерину Пузикову, вдову отравленного банкира, признали потерпевшей
Следственный комитет России удовлетворил ходатайство адвокатов вдовы экс-руководителя самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой, признав ее потерпевшей стороной в деле убийства ее мужа. До этого вдова банкира, наоборот, проходила подозреваемой и дважды была признанан судом виновной в отравлении супруга.
Теперь …
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27 марта 2018, 11:57
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Пузикова хочет сатисфакции: дело об убийстве самарского банкира отправили на допрасследование
Громкое уголовное дело об убийстве самарского банкира Дмитрия Пузикова отправили на дополнительное расследование. Адвокаты вдовы Екатерины Пузиковой обратились суд с ходатайством о признании женщины и ее несовершеннолетнего сына потерпевшими в этой истории. Материалы повторно направлены в Следственный комитет. Теперь в …
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21 февраля 2018, 02:05
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Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать
В понедельник, 4 декабря, областная прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный областным судом в отношении Екатерины Пузиковой, которую обвиняли в убийстве ее мужа - банкира Дмитрия Пузикова. Ведомство намерено добиваться его отмены. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили …
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4 декабря 2017, 04:34