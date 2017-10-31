Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда. Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова.
В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил адвокат Василий Гурко.
По версии следствия, пять лет назад Дмитрия Пузикова отравили прямо на праздновании в честь дня рождения. Виновной была признана его жена, в ходе первого судебного процесса ее отправили за решетку на семь лет. Однако после нескольких месяцев рассмотрения апелляции, поданной адвокатами обвиняемой, приговор был отменен. Дело направили на доследование и при повторном рассмотрении приговор ужесточили. Адвокаты Екатерины Пузиковой настаивали на ее полной невиновности и снова добились оправдания.
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