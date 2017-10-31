Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей В Самаре суд встал на сторону местной жительницы, которая пожаловалась в Роспотребнадзор после поломки нового смартфона от Apple, купленного почти за 59 тысяч рублей. Ответчиком стала фирма ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», с которой был заключен договор купли-продажи. В суд представитель организации не …