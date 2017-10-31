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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей

В Самаре суд встал на сторону местной жительницы, которая пожаловалась в Роспотребнадзор после поломки нового смартфона от Apple, купленного почти за 59 тысяч рублей. Ответчиком стала фирма ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», с которой был заключен договор купли-продажи. В суд представитель организации не 

31 октября 2017, 01:06
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной 

30 октября 2017, 04:32
«Евразийская корпорация автовокзалов» выиграла суд с мэрией Самары

«Евразийская корпорация автовокзалов» выиграла суд с мэрией Самары

Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд вынес решение в пользу «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА). Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА» компания судилась с мэрией Самары. Спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью 

25 октября 2017, 07:01
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд возглавила Наиля Сафаева

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд возглавила Наиля Сафаева

Президент Владимир Путин назначил на должность председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наилю Сафаеву. Ранее она работала заместителем председателя арбитражного суда Татарстана. Напомним, полномочия прежнего главы Одиннадцатого арбитража Александра Ефанова истекли в июне этого года. Наиля Сафаева оказалась единственным претендентом на 
25 октября 2017, 11:17
Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой

Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой

Женщину осудили за отравления мужа – банкира Дмитрия Пузикова. Он скончался в больнице в марте 2012 года. Вдову приговорили к девяти годам лишения свободы.

По версии следствия, пять лет назад Дмитрия Пузикова отравили прямо на праздновании в честь дня 
20 сентября 2017, 09:17
За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет 

10 августа 2017, 10:00
В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В суде Красноярского района вынесли новый приговор по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова, возглавлявшего самарский филиал Россельхозбанка. Виновной признали вдову погибшего Екатерину Пузикову. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы. По мнению стороны защиты, обвинение основано на предположениях и 
26 июля 2017, 03:40
Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку

Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку

7 лет лишения свободы вновь грозит вдове бывшего главы Самарского филиала Россельхозбанка Екатерине Пузиковой. В Красноярском районном суде Самарской области уже во второй раз завершились прения по делу об убийстве ее мужа Дмитрия Пузикова. Напомним, по версии следствия, 5 лет 

10 июля 2017, 09:46
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