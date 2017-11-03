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Екатерину Пузикову оправдали: подробности
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1 ноября 2017, 11:53
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Екатерина Пузикова полностью оправдана
Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда. Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова.
В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил …
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31 октября 2017, 08:03
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Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой
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20 сентября 2017, 09:17
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За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор
Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет …
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10 августа 2017, 10:00