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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Исход дела, которого не ожидали даже адвокаты. Апелляционная инстанция Самарского областного суда полностью оправдала жену самарского банкира Дмитрия Пузикова - Екатерину Пузикову, которую обвиняли в его убийстве.

По версии следствия, пять лет назад во время празднования его дня рождения 
1 ноября 2017, 11:53
Екатерина Пузикова полностью оправдана

Екатерина Пузикова полностью оправдана

Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда.  Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова. 

В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил 
31 октября 2017, 08:03
Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой

Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой

Женщину осудили за отравления мужа – банкира Дмитрия Пузикова. Он скончался в больнице в марте 2012 года. Вдову приговорили к девяти годам лишения свободы.

По версии следствия, пять лет назад Дмитрия Пузикова отравили прямо на праздновании в честь дня 
20 сентября 2017, 09:17
За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет 

10 августа 2017, 10:00
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