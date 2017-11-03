Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой Женщину осудили за отравления мужа – банкира Дмитрия Пузикова. Он скончался в больнице в марте 2012 года. Вдову приговорили к девяти годам лишения свободы.



По версии следствия, пять лет назад Дмитрия Пузикова отравили прямо на праздновании в честь дня …