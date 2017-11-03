Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1 На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.

Картамышева своей вины не признает, …