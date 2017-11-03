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Екатерина Пузикова выходит на свободу
Екатерина Пузикова, которую обвиняли в отравлении ядом таллием мужа-банкира, буквально через час окажется на свободе, только что сообщили корреспонденту "ТЕРРЫ" представители женщины. Екатерина покинет стены тольяттинского СИЗО. Напомним, суд полностью оправдал вдову банкира и признал за ней право …
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3 ноября 2017, 01:28
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Екатерину Пузикову оправдали: подробности
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1 ноября 2017, 11:53
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Екатерина Пузикова полностью оправдана
Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда. Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова.
В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил …
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31 октября 2017, 08:03
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Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1
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25 октября 2017, 06:07
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Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа
Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор …
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25 октября 2017, 06:05
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В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки
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25 октября 2017, 10:11
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По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела
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24 октября 2017, 05:57
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Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой
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20 сентября 2017, 09:17