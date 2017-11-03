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Материалы по теме:

Екатерина Пузикова выходит на свободу

Екатерина Пузикова выходит на свободу

Екатерина Пузикова, которую обвиняли в отравлении ядом таллием мужа-банкира, буквально через час окажется на свободе, только что сообщили корреспонденту "ТЕРРЫ" представители женщины. Екатерина покинет стены тольяттинского СИЗО. Напомним, суд полностью оправдал вдову банкира и признал за ней право 
3 ноября 2017, 01:28
Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Исход дела, которого не ожидали даже адвокаты. Апелляционная инстанция Самарского областного суда полностью оправдала жену самарского банкира Дмитрия Пузикова - Екатерину Пузикову, которую обвиняли в его убийстве.

По версии следствия, пять лет назад во время празднования его дня рождения 
1 ноября 2017, 11:53
Екатерина Пузикова полностью оправдана

Екатерина Пузикова полностью оправдана

Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда.  Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова. 

В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил 
31 октября 2017, 08:03
Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
Картамышева своей вины не признает, 

25 октября 2017, 06:07
Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор 

25 октября 2017, 06:05
В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки

В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки

Самарские полицейские раскрыли кражу денег и золотых украшений. Потерпевшая – 73-летняя бабушка. Она проживает в доме на Московском шоссе. Пожилая женщина рассказала, что у нее из квартиры пропали драгоценности и 41 тысяча рублей. Следов взлома полицейские на месте преступления не 

25 октября 2017, 10:11
По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

В этом году в Самаре злоумышленники часто поджигали машины. По данным фактам полицейские возбудили 23 уголовных дела. По статистике, чаще всего автопреступления совершаются в самых больших районах Самары - Кировском, Промышленном и Октябрьском.
 
Дмитрий Блохин, начальник Управления МВД России 

24 октября 2017, 05:57
Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой

Появилась дата нового суда над Екатериной Пузиковой

Женщину осудили за отравления мужа – банкира Дмитрия Пузикова. Он скончался в больнице в марте 2012 года. Вдову приговорили к девяти годам лишения свободы.

По версии следствия, пять лет назад Дмитрия Пузикова отравили прямо на праздновании в честь дня 
20 сентября 2017, 09:17
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