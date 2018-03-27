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Пузикова хочет сатисфакции: дело об убийстве самарского банкира отправили на допрасследование
Громкое уголовное дело об убийстве самарского банкира Дмитрия Пузикова отправили на дополнительное расследование. Адвокаты вдовы Екатерины Пузиковой обратились суд с ходатайством о признании женщины и ее несовершеннолетнего сына потерпевшими в этой истории. Материалы повторно направлены в Следственный комитет. Теперь в …
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21 февраля 2018, 02:05
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Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать
В понедельник, 4 декабря, областная прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный областным судом в отношении Екатерины Пузиковой, которую обвиняли в убийстве ее мужа - банкира Дмитрия Пузикова. Ведомство намерено добиваться его отмены. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили …
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4 декабря 2017, 04:34
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Екатерина Пузикова вышла на свободу
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3 ноября 2017, 07:56
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Екатерина Пузикова выходит на свободу
Екатерина Пузикова, которую обвиняли в отравлении ядом таллием мужа-банкира, буквально через час окажется на свободе, только что сообщили корреспонденту "ТЕРРЫ" представители женщины. Екатерина покинет стены тольяттинского СИЗО. Напомним, суд полностью оправдал вдову банкира и признал за ней право …
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3 ноября 2017, 01:28