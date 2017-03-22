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Общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по результатам минувшей зимы. В топ-10 наиболее экологически чистых регионов попали: Тамбовская, Ульяновская, Белгородская, Тюменская области, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия, Москва, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.
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В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

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24 февраля 2017, 01:30
Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов 

8 февраля 2017, 12:38
Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он 

8 февраля 2017, 10:25
В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.

К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 

6 февраля 2017, 12:32
В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций

В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций

В регионе теперь значительно меньше торговцев, финансовых компаний и обрабатывающих предприятий. Такие выводы можно сделать на основе доклада Самарастата по итогам 2016 года.
Сейчас в 63 регионе насчитывается 112 011 действующих организаций, а год назад работу вели 114 711 компаний. 

6 февраля 2017, 12:12
Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона

Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона

В России ежегодно перерабатывается лишь 5% отходов из 60 млн. тонн. Остальная часть попросту складируется на земле, причем зачастую незаконно. Об экологической ситуации в России и в Самарской области в частности шла речь на встрече депутата Государственной Думы Владимира Гутенева 

2 февраля 2017, 05:35
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
 
75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев 

23 декабря 2016, 06:04
В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности

В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности

Оно составило 6% по сравнению с январем – августом прошлого года. Как отмечают эксперты, решающее влияние на замедление темпов динамики развития обрабатывающих производств оказывает сокращение объемов производства в автомобилестроении в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке, обусловленных сокращением 

18 ноября 2016, 05:14
Предприятия Самарской области должны бюджету 12 миллиардов рублей

Предприятия Самарской области должны бюджету 12 миллиардов рублей

Минфин предложил почти вдвое увеличить штраф за несвоевременную уплату налогов. По мнению чиновников, это позволит нейтрализовать попытки за бесценок пользоваться деньгами государства. Налогоплательщики России, по данным на первое августа, должны бюджету более 250 миллиардов рублей только в виде пени за 

11 октября 2016, 02:09
В Тольятти открылось производство полиэтиленовых труб

В Тольятти открылось производство полиэтиленовых труб

На строительство в Тольятти на улице Северной этого цеха по изготовлению полиэтиленовых труб ушло 120 миллионов рублей. На покупку и установку финского оборудования 7 миллионов евро. В церемонии открытия нового производства приняли участие Николай Меркушкин и топ-менеджеры группы компаний "Регион".

17 августа 2016, 11:43
В Самарском регионе падает производство

В Самарском регионе падает производство

В Самарской области упал индекс промышленного производства, являющийся одним из основных социально-экономических показателей. За последний месяц  он снизился на 2 %, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на все 7. Об этом свидетельствуют официальные данные статистики.
Если смотреть 

17 мая 2016, 12:26
Конгресс США разрешил добычу полезных ископаемых в космосе

Конгресс США разрешил добычу полезных ископаемых в космосе

В Конгрессе Соединенных Штатов одобрен законопроект, регламентирующий добычу полезных ископаемых на Луне, астероидах и прочих небесных телах. Утверждается, что такой шаг способен дать импульс развитию принципиально нового промышленного направления. Отдельно оговаривается, что проект документа не предусматривает оформление собственности на космические 
23 ноября 2015, 02:07
В Самаре наградили победителей профессионального конкурса

В Самаре наградили победителей профессионального конкурса "Мастер Безымянки - 2015"

200 победителей из 700 участников. Конкурс профессионального мастерства "Мастер Безымянки - 2015" прошел в Самаре в 11-й раз. За звание лучших в 5 номинациях соревновались специалисты крупнейших промышленных предприятий города. Победителей наградил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Подробности - 
18 ноября 2015, 04:57
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