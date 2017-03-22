Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
Все дело в выбросах химических веществ, которые угрожают здоровью стотысячного населения. На минувшей неделе дети в местной школе №4, надышавшись газом, начали падать в обморок.
При этом администрация не обладает достаточными полномочиями для воздействия на руководство индустриальных "монстров». Жительница Новокуйбышевска Елена Кулагина вспоминает, как в один из дней ей на работу позвонила классный руководитель ее дочери. Сообщила, что девочка упала в обморок. Мама примчалась в школу раньше скорой помощи. На месте выяснилось, что плохо стало еще двоим детям.
В администрацию Новокуйбышевска в тот день поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление.
Елена Кулагина, жительница г.о.Новокуйбышевск:
«Как врачи говорят, у нее заболевание это было уже давно, внутричерепное давление. У всех поступивших туда детей давление было. Это, видимо, из-за выброса газа».
Как рассказали в администрации Новокуйбышевска, сразу после первых тревожных звонков были организованы заборы воздуха на предмет превышения содержания вредных веществ.
Ирина Вавилкина, руководитель департамента экологии администрации г.о.Новокуйбышевск:
«В первую очередь забор проб был проведен в районе школы 4 - где появилась информация, что 7 учащихся поступило в педиатрическое отделение детской больницы с якобы отравлением. Также отбирали пробы воздуха на Чернышевского и в 39 квартале. В результате исследований были выявлены превышения по 7 ингредиентам. Все ингредиенты присущи всем предприятиям, которые окружают наш город».
Все анализы и протоколы направили в управление Росприроднадзора. По мнению экспертов, концентрация вредных веществ в выбросах новокуйбышевских предприятий может и не превышать опасных для человека пределов, однако их сочетание, к примеру, серы и водорода, способствует образованию сильного неприятного запаха.
Всего вокруг жилого сектора Новокуйбышевска расположено 8 крупных нефтехимических предприятий. Именно они позволяют городу развиваться.
По информации Роспотребнадзора, за последние 20 лет концентрация вредных веществ в атмосфере уменьшилась в 8 раз - каждые 5 лет ужесточаются соответствующие требования. Суммы штрафов для одного предприятия могут колебаться от 80 до 100 тысяч рублей. Санкции Росприроднадзора в десятки раз выше.
Геннадий Зотов, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.о.Новокуйбышевск:
«В настоящий момент по плану проводится проверка новокуйбышевского нефтехимического комбината, и мы принимаем участие во внеплановой проверке нефтеперерабатывающего завода, проводимой областной прокуратурой. В настоящее время новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод обратился за согласованием нового проекта предельно допустимых выбросов. Он в прошлом году в первый раз обратился, но в силу того, что предприятие или проектная организация заложила определенное отклонение от допустимого сегодня в городе, проекты эти на сегодняшнее время отклонены».
По информации источников «Терры», если в ближайшее время предприятия не исправят ситуацию, сразу несколько заводов если не полностью остановят работу, то будут ограничены в развитии. Мы будем следить за развитием событий.
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