Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
Самарский экологический десант провожают песнями и танцами. Волонтеры к отправлению готовы, рюкзаки уложены. В основном это школьники - юнармейцы и дети из многодетных семей. Многие отправляются в поход не в первый раз.
За 10 дней экологическому десанту предстоит преодолеть 300 километров. Волонтеры помогут навести порядок в национальном парке Самарская Лука. Поддержку им оказывают активисты Общероссийского народного фронта. В прошлом году общими усилиями было очищено 25 км береговой линии. В этом результат обещают удвоить.
Те же залежи мусора, которые силами волонтеров ликвидировать невозможно - нужна спецтехника и последующая рекультивация территории - отметят на интерактивной карте свалок. Этот проект ОНФ носит название "Генеральная уборка", и его координатором является депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев.
Алексей Семин, координатор движения "Неси добро", эксперт-эколог реготделения ОНФ:
- Эта карта нужна, чтобы власти, администрация быстро реагировали. Совместно с Общероссийским народным фронтом мы принимаем участие в экологическом десанте. И есть определенные плоды. Те свалки, которые были нанесены на карту в прошлом году, исчезли с лица нашей земли.
Одновременно из Тольятти стартует еще одна группа волонтеров. Всего в десанте участвуют 90 человек.
Участники экологического десанта отправились в путь. Их маршрут будет пролегать через Ширяево, Гаврилову Поляну, Подгоры, Красные Ключи, Отрадный, Каменную Чашу. И каждый населенный пункт, каждый уголок природы они постараются сделать чище.
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