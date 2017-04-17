Названы наиболее подешевевшие летние направления авиаперелетов Лидером в этом рейтинге эксперты назвали Калининград. При бронировании авиаперелета в этот регион из любого другого города РФ и обратно в начале апреля нужно будет заплатить в среднем 8,7 тыс. рублей, что на 36% ниже, чем годом ранее.

На второй …