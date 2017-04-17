Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз кредитного рейтинга Самарский области с «Негативного» на «Стабильный». Это означает умеренную устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе.
Также «Стабильный» рейтинг показывает, что в ближайший год регион будет продолжать демонстрировать хорошие финансовые показатели и занимать лидирующую позицию. Улучшение прогноза отражает положительные процессы в экономике, произошедшие за последнее время.
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Изменения в системе социальных выплат в Самарской …
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