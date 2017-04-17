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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Самара становится городом машин

Самара становится городом машин

Самара заняла первое место среди городов-миллионников России по обеспеченности легковыми автомобилями на душу населения. Рейтинг составили аналитики агентства «Автостат». По данным исследования, на каждую 1000 самарцев приходится по 334 машины. То есть каждый третий является обладателем легкового автомобиля. На 
17 апреля 2017, 01:01
Названа самая безопасная страна в мире

Названа самая безопасная страна в мире

Рейтинг наиболее безопасных государств составили специалисты Всемирного экономического форума. На первом месте находится Финляндия, сообщают «Известия».
В ТОП-10 также оказались Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Катар и Руанда. В общей сложности в списке 136 позиций. РФ 

14 апреля 2017, 10:48
Модные тренды из Бишкека

Модные тренды из Бишкека

В рейтинге самых модных людей мира по версии британского издания Dazed & Confused на 45-й строчке засветился молодой человек из Бишкека. Всеволод Север Черепанов - модель одного из агентств - сейчас вообще пользуется большой популярностью. Его образ выдержан в стилистике 

12 апреля 2017, 05:35
Названы наиболее подешевевшие летние направления авиаперелетов

Названы наиболее подешевевшие летние направления авиаперелетов

Лидером в этом рейтинге эксперты назвали Калининград. При бронировании авиаперелета в этот регион из любого другого города РФ и обратно в начале апреля нужно будет заплатить в среднем 8,7 тыс. рублей, что на 36% ниже, чем годом ранее.
На второй 

10 апреля 2017, 11:25
Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики

Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики

Аналитический центр, работающий при правительстве РФ,  проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
Хотя по факту в прошлом году доходы людей упали еще 

7 апреля 2017, 01:45
В губернии проходят Дни Швеции

В губернии проходят Дни Швеции

Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
Посол Швеции в Самаре впервые. Разговор с губернатором сразу 

23 марта 2017, 05:59
Самарская область заняла 38 место по уровню энергодостаточности

Самарская область заняла 38 место по уровню энергодостаточности

Самарская область не обеспечивает себя электроэнергией. Использование ресурса на ее территории на 8 процентов, или на 1 млрд 700 млн кВт/ч, превышает его производство. Губерния занимает 38-е место в России по уровню энергодостаточности. Об этом говорится в исследовании «МИА Россия 

10 марта 2017, 01:06
В блогах: как заселяли самарские земли

В блогах: как заселяли самарские земли

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в истории заселения сел Самарской области: "Так, село Новый Сарбай было основано в начале 19-го века переселенцами, мордовскими крестьянами, с правобережья Волги. Георгиевку тогда же основали мордва и чуваши с правобережья и Пензенской губернии. Бариновка 
2 марта 2017, 10:00
Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал традиционное большое интервью представителям СМИ. Он ответил на вопросы редакторов шести региональных телеканалов. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной экономики и наполнения областного бюджета, реализации крупных инфраструктурных проектов, изменения в системе соцвыплат и многие другие. 

16 февраля 2017, 12:04
Внутригородские районы Самары включили в Совет муниципальных образований области

Внутригородские районы Самары включили в Совет муниципальных образований области

Внутригородские районы столицы губернии включены в Совет муниципальных образований Самарской области. Эта ассоциация создана в 2006 году и объединяет все городские округа, муниципальные районы и поселения губернии. Сегодня прошел ее двенадцатый съезд.
 
Изменения в системе социальных выплат в Самарской 
9 февраля 2017, 11:58
Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

В новый рейтинг от Forbes вошли 12 отраслей экономики России, в которых, по мнению составителя, самые большие зарплаты.  В тройке лидеров оказались нефтегазовый кластер, тяжелая промышленность и телекоммуникационные компании. При этом речь идет только об оплате труда первых руководителей.
Продолжили 

28 ноября 2016, 05:07
России предрекли 20 лет экономического застоя

России предрекли 20 лет экономического застоя

Экономический застой в нашей стране может продлиться 20 лет.  Чтобы лучше сориентироваться в сложившейся  ситуации федеральное министерство экономики подготовило долгосрочный прогноз социально-экономического развития на два десятилетия вперед.
Документ, как это обычно бывает, содержит три сценария развития событий: базовый, консервативный и 

20 октября 2016, 01:24
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