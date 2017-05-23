Сегодня, 2 ноября, Госдума России приняла закон о переводе часов в Саратовской области на час вперед. За отнесение соседнего региона к самарскому часовому поясу проголосовали все депутаты.

Отмечается, что данный вопрос был тщательно проработан на территории Саратовской области, за перевод стрелок …