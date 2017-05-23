Госдума РФ обсуждает законопроект, призванный ужесточить порядок оформления опекунства над сиротами. Задача - оградить детей от взрослых, которые наживаются на чужом горе и берут к себе подростков только ради льгот и социальных выплат. Они, к примеру, в Самарской области могут доходить до 15 тысяч рублей в месяц - и это за одного ребенка. Проект документа вызвал широкий общественный резонанс .
В семье самарчанки Натальи Кашаевой 9 детей. Из них двое свои и шестеро приемные. Муж умер. Старший сын уехал учиться в Москву. Среди оставшихся почти все инвалиды. Женщина не работает, все время посвящает семье. Живет на социальные пособия. Говорит, этих денег едва хватает на необходимое. Самой большой радостью для детей является выход в парк. Они любят кататься на аттракционах. Один такой поход обходится Наталье минимум в 5.000 рублей. После этого приходится на всем экономить. А потому инициативу Госдумы об ужесточении правил оформления опекунства и ограничении количества сирот в приемных семьях, женщина не понимает.
Наталья Кашаева, приемная мать:
- У меня встречное предложение к депутатам - пусть они по одному ребенку возьмут. И тогда нам, мне и другим подобным не надо будет набирать столько детей. Я получаю вознаграждение за воспитание этих детей, что в этом плохого, мы никому не залезли в карман, мы не ограбили, не обманули, если государство поставило эти 6 тысяч за воспитание ребенка-инвалида, мы их и получаем, с нас берут налоги, я не знаю.
Позицию многодетной приемной матери разделяют и региональные парламентарии. В Самарской области сегодня проживает почти 2,5 тысячи таких семей. В них воспитывается более 3 тысяч детей. Еще 5 тысяч живут под опекой. По данным статистики, три четверти от всего числа сирот получают этот статус при живых родителях, и как правило, опеку над ними устанавливают родственники. Инициатива федеральных депутатов заключается в том, чтобы ограничить круг лиц, которые наживаются на социальных выплатах за приемных детей.
Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы:
- На мой взгляд, это абсолютно неуместно для нашего региона, конечно, вопрос нужно изучать. Но , чтобы с целью наживы, я такого еще не встречала в своей работе. Для наших приемных семей такое не характерно.
Суммы, которые ежемесячно выплачивают приемным семьям не так уж и велики, несмотря на индексацию в этом году. На воспитание каждого ребенка положено чуть больше 7 тысяч рублей. Еще около 3,5 выплачивается родителю в качестве вознаграждения, 5286 - за ребенка с недостатками в психическом или физическом развитии и 7 тысяч за ребенка-инвалида. Итого в месяц получается максимум 15.000 рублей на одного ребенка.
Юрий Смоляков, руководитель управления опеки и попечительства департамента по вопросам семьи и детства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области:
- Я считаю это неуместная, ненужная, популистская инициатива, которая никак не связна с жизнью. нам надо смотреть, как развивать институт приемной семьи.
К слову за усыновление детей-инвалидов из средств областного бюджета выделяется единовременное пособие, равное почти 125 тысячам рублей. Просто за сироту выплачивают 16 350 рублей.
Что решит Госдума, пока не ясно. Противников у законопроекта слишком много. «ТЕРРА» будет следить за развитием событий.