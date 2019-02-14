В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.
По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового и тарифного регулирования. Как выяснилось, перерасчет не предусмотрен в тех случаях, когда начисление производится по площади помещений, а так происходит почти во всех городах Самарской области: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Чапаевске и Похвистнево. Уезжающим на длительное время из городов на дачи, отпускникам и командировочным все равно придется заплатить за вывоз мусора.
27 муниципальных образований и Нефтегорск проблема не коснется - здесь перерасчет возможен в том случае, если человек отсутствует более 5 дней. Необходимо лишь представить подтверждающие документы.
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