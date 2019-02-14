Стоимость полисов ОСАГО в России может вырасти больше чем на 50% уже с 12 апреля Уже с 12 апреля 2015 года базовый тариф по ОСАГО будет повышен на 40-60%. Такое решение принял Центробанк. Однако накануне ряд депутатов Госдумы России внесли законопроект о заморозке стоимости страхования автогражданской ответственности до 2017 года. Впрочем, пока документ не принят. …