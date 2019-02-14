1
09
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Самарской области может быть пересмотрен уже в сентябре. Причем, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Регоператор должен предоставить целый набор сведений - объем вывезенного, затраты на перевозки и прочее. На основании этой 
30 января 2019, 07:28
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно 

21 января 2019, 08:52
Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. В первом полугодии он составит 598 рублей, во втором — 627. В сумму заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное 
10 декабря 2018, 09:39
Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

С 1 января следующего года самарцы начнут платить за вывоз мусора в зависимости от числа жильцов в квартире, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ. В квитанциях жителей губернии появится строчка «Обращение с ТКО».

«Плата будет рассчитываться, исходя из количества 
14 ноября 2018, 08:05
Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

Компания «Т Плюс Самара» в 2017 году увеличит тарифы на максимально допустимый уровень. Правительство России утвердило индекс роста стоимости услуг ЖКХ для Самарской области на отметке 4,3% - именно на эту величину и поднимет цены «Т Плюс».

Впрочем, пресс-служба предприятия акцентирует 

26 декабря 2016, 05:15
Стоимость полисов ОСАГО в России может вырасти больше чем на 50% уже с 12 апреля

Стоимость полисов ОСАГО в России может вырасти больше чем на 50% уже с 12 апреля

Уже с 12 апреля 2015 года базовый тариф по ОСАГО будет повышен на 40-60%. Такое решение принял Центробанк. Однако накануне ряд депутатов Госдумы России внесли законопроект о заморозке стоимости страхования автогражданской ответственности до 2017 года. Впрочем, пока документ не принят. 
26 марта 2015, 12:49
Топ-5 новостей недели 12-18 января

Топ-5 новостей недели 12-18 января

Самой читаемой новостью недели стало сообщение о массовом ДТП на ул. Ново-Садовой - 3045 просмотров. В субботу, 17 января, здесь столкнулись сразу 6 авто. Пострадавших нет, машины пришлось растаскивать спецтехникой.

Ученые предупреждают - Солнечной системе угрожает нейтронная 
19 января 2015, 12:10
В 2015 году в России ожидается снижение интернет-тарифов

В 2015 году в России ожидается снижение интернет-тарифов

В январе 2015 года начинают действовать изменения в законодательстве РФ, согласно которым значительно упрощаются подключение и пользование интернет-услугами. Новые правила касаются ввода сетей в эксплуатацию, проверки ранее заложенных и прокладки новых сетей, а также упрощения процедуры смены тарифного плана. Благодаря 

12 января 2015, 02:39
В Самаре будут утилизировать отходы с применением новых технологий

В Самаре будут утилизировать отходы с применением новых технологий

Проблема твердых бытовых отходов в Самарской области будет решаться с применением новых технологий. Большая часть ТБО будет перерабатываться, не загрязняя окружающую среду. О планах по рекультивации и строительству новых полигонов по переработке и утилизации мусора рассказали в региональном министерстве энергетики 

24 декабря 2013, 05:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх