Самарский завод «Экран» сработал в минус. По итогам первого полугодия предприятие получило убыток свыше 4 млн 200 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Это почти в 2 раза превысило показатели (также отрицательные) в аналогичный период прошлого года. Выручка завода за отчетный период тоже сократилась. На 11 миллионов рублей. Со 114 до 103 миллионов.
Напомним, прошлый, 2016-й, год «Экран» закончил с прибылью в 5 миллионов рублей. Выручка завода по итогам года превысила 278 миллионов рублей. Главным акционером «Экрана» является госкорпорация «Ростех», у нее почти 51 процент акций. 42-процентный пакет числится за известным самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным, являющимся председателем совета директоров завода. Отметим, акционеры на «Экране» уже несколько лет не платят себе дивиденды. Всю прибыль направляют на погашение убытков прошлых лет.