Куйбышевский районный суд сегодня не стал рассматривать ходатайство экс-замруководителя департамента управления имуществом Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении.
Напомним, чиновник был осужден по двум эпизодам, связанным с мошенническими действиями. Ущерб от махинаций с муниципальным жильем, когда квартиры оформлялись на подставных лиц, выводились из собственности города и продавались, следователи оценили в 59 миллионов рублей. Еще 32 миллиона Кужилин и его подельники заработали при использовании мошеннических схем со средствами ТСЖ и управляющих компаний, деньги выводились на счета фирм-однодневок и обналичивались.
За эти преступления в совокупности экс-чиновник был осужден на 8,5 лет лишения свободы. По мнению адвокатов Вадима Кужилина, с учетом того, что половину срока за решеткой их подзащитный уже отбыл, а ущерб возместил, то он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Однако, прокуратура с этим не согласилась, потребовав документального подтверждения перечисления средств. Кроме того, в четверг она ходатайствовала о переносе рассмотрения вопроса об УДО Кужилина, так как на заседание не пригласили всех потерпевших по его делу. В итоге его отложили на 8 августа.
|
Криминальная инъекция: Неизвестный со шприцем ограбил офис в Москве
Не совсем обычное преступление было совершено накануне в российской столице. Неизвестный, угрожая шприцем, совершил разбойный налет на офис частной компании, расположенный на севере Москвы. Об этом происшествии рассказали российские информагентства.
|
20 июля 2017, 03:30
|
Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре?
В Самаре вынесен приговор 26-летнему автомобилисту, который избил двоих самарцев, после того, как ему сделали замечание о неправильной парковке. Инцидент был заснят камерой наблюдения. Это случилось на парковке около одного из самарских магазинов. По данным силовиков, потерпевшие попросили водителя убрать …
|
20 июля 2017, 11:01
|
В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи
В Самарской области осудили юриста из московской Палаты адвокатов и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Они признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года они предложили директору фирмы посредничество …
|
19 июля 2017, 08:02
|
У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 …
|
19 июля 2017, 04:16
|
С налоговой лучше не судиться: о победах и поражениях самарского УФНС
В судебных поединках самарские налоговики побеждают за явным преимуществом. Индивидуальные предприниматели проигрывают в 99% случаев, а юрлица примерно в 80%.
Александр Литонин, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области:
|
18 июля 2017, 04:46
|
Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся
Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.
Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных …
|
7 июля 2017, 05:00
|
Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда
Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.
|
7 июля 2017, 10:00
|
Бывших сотрудников самарской таможни отправили в колонию за вымогательство и взятки
|
30 июня 2017, 04:09
|
Мобильные гастроли: Два румына украли свыше 60 телефонов на концерте в Испании
В Испании за два часа ловкие воры-карманники вытащили свыше 60 мобильных телефонов. Все произошло во время концерта, на который пришли несколько сотен человек.
|
30 июня 2017, 03:26
|
Вадима Кужилина снова будут судить за мошенничество в составе организованной группы
Сегодня, 12 апреля, следственный комитет региона сообщил о направлении в Октябрьский районный суд еще одного уголовного дела в отношении Вадима Кужилина - бывшего замруководителя департамента управления имуществом Самары. Теперь ему вменяют хищение свыше 32 миллионов рублей у поставщиков коммунальных услуг …
|
12 апреля 2016, 09:19
|
Вадим Кужилин не может смириться с приговором
Бывший зам. главы самарского департамента управления имуществом Вадим Кужилин, осужденный на 8 лет за махинации с муниципальным жильем, не может смириться с вынесенным ему приговором.
|
6 мая 2015, 06:37
|
Адвокат Вадима Кужилина, осужденного на 8 лет, попытался добиться отвода судьи
Процесс рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по скандальному делу о махинациях с муниципальным жильем в Самаре затягивается. Напомним, в декабре 2014 года суд Самарского района вынес приговор экс-заместителю руководителя департамента управления имуществом областной столицы Вадиму Кужилину. Ему назначили наказание в …
|
13 апреля 2015, 05:38