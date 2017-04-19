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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО

Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО

Выборы прошли на конференции, предшествующей чемпионату Приволжского Федерального Округа по дзюдо, который проходит в Самаре на татами МТЛ-Арены 19-20 апреля 2017 года. Напомним, Иван Мотынга возглавляет Федерацию дзюдо Самарской области. Развитие этого вида спорта, по мнению представителей делегаций из  других 

19 апреля 2017, 08:17
Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 

19 апреля 2017, 05:17
Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в 
19 апреля 2017, 04:30
Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято 

19 апреля 2017, 01:09
В центре Самары сгорел деревянный дом

В центре Самары сгорел деревянный дом

Сегодня в историческом центре Самары, на пересечении улиц Степана Разина и Ленинградской загорелся деревянный дом. Площадь пожара превысила 100 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 5 пожарных расчетов. Примерно к 16-30 пожар был ликвидирован. Как сообщает ГУ МЧС РФ 

18 апреля 2017, 06:44
Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

Продолжается судебный спор ПАО «Самарский завод «Электрощит» и областной налоговой службы. Поволжский арбитражный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу ПАО  «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» на решение, вынесенное 11 апелляционным арбитражным судом 12 января 2017 года. Напомню, ПАО  «Самарский завод «Электрощит» 

17 апреля 2017, 04:29
18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину

18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину

Во вторник, 18 апреля, суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину. Напомним,  его обвиняют в получении взятки якобы за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал 

17 апреля 2017, 12:07
Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей

Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката и экс-полицейского, которых обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона рублей. По версии следствия, Александр Силуянов из коллегии "Пульс Времени" и бывший инспектор Управления МВД по Самаре Андрей Попов требовали эти 

14 апреля 2017, 05:15
Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

6 апреля 2017, 12:20
Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподаватель одного из самарских университетов стал фигурантом уголовных дел по статьям «Взятка» и «Служебный подлог», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Заведующая учебной частью вуза была задержана в феврале после получения от студента 20 тысяч рублей.

Аналогичный факт получения 

31 марта 2017, 03:50
Создателя

Создателя "Антикоррупционного комитета Самарской области" подозревают в даче взятки

Речь идет об Анзоре Апшеве. По оперативным данным, он причастен к организации каналов незаконной миграции иностранцев. Полицейские проверили принадлежащий ему тепличный комплекс в Кинельском районе и выявили факты привлечения к труду нелегальных мигрантов. Чтобы избежать административной ответственности, Апшев предложил начальнику 

27 марта 2017, 04:57
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