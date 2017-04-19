Кировский районный суд огласил приговор бывшему депутату думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата. Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 тысяч рублей. По словам Сюсина, эти деньги были платой за долю в общем бизнесе, которая до этого документально никак оформлена не была. Сразу после задержания он рассказывал, что они собирались ехать к нотариусу - оформить сделку. Но их остановили силовики. Люди близко знакомые с ситуацией говорят, что всем этим событиям предшествовал конфликт обвиняемого и потерпевшего.
Гособвинение просило посадить Сюсина на 10 лет и оштрафовать в 70-кратном размере взятки. Защита настаивала на оправдании.
Судья переквалифицировал статью уголовного дела на "покушение на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере". Изначально была "получение взятки". Вердикт носит обвинительный характер. Владимир Сюсин отправиться в исправительную колонию общего режима на пять лет. Народного избранника прямо в зале судя взяли под стражу.
На месте работала наша съемочная группа. Репортаж об этом смотрите завтра в программе "Новости.Самара" в 12:30.
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