Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене» Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в …