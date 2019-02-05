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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?
Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы …
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5 февраля 2019, 09:18
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Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»
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5 февраля 2019, 08:55
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В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды
В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет …
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5 февраля 2019, 08:36
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В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный
В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей …
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5 февраля 2019, 08:27
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Новое дело блогера?
Осужденный за вымогательство самарский блогер Олег Иванец в ближайшее время снова предстанет перед судом. Против него подал иск известный местный бизнесмен Марат Мухаметшин. Как говорится в сообщении на сайте Железнодорожного районного суда, он попытается привлечь Иванца к ответственности по …
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4 февраля 2019, 10:11
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Самара попала в ТОП-10 городов-коррупционеров
Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до …
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4 февраля 2019, 09:57
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля
Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му …
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13 декабря 2018, 08:57
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Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов
Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой …
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5 декабря 2018, 12:15
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В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания
В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» …
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28 ноября 2018, 04:45
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Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова
Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халлиулова арестовали на два месяца. Такое решение принял Самарский районный суд. Дело Минахмета Халиуллова было выделено в отдельное производство в рамках расследования скандала, связанного с «Фондом капитального ремонта».
Напомним, по версии следствия, …
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23 ноября 2018, 11:27
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В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»
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14 ноября 2018, 02:41
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Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца
В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об …
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17 октября 2018, 08:00
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Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение
Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. …
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17 октября 2018, 05:08
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Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы, в которых изложена суть претензий к подозреваемому.
Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного …
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13 сентября 2018, 03:58
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В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ
Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь - в деле фигурирует компания «Топ-строй», бенефициаром которой является …
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13 сентября 2018, 01:45
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Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
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24 августа 2018, 02:29
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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
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3 августа 2018, 01:48
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