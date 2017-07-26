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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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АвтоВАЗ перестанет выпускать машины

АвтоВАЗ перестанет выпускать машины

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На АвтоВАЗе подтвердили увольнение только 740 сотрудников

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С АвтоВАЗа уволят более 8000 работников?

С АвтоВАЗа уволят более 8000 работников?

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Прокуратура Самары осталась без руководителя

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Повышение Шевцова станет для 

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Из чего будут собирать новые машины АвтоВАЗа?

Из чего будут собирать новые машины АвтоВАЗа?

В понедельник, 17 июля, в Москве обсудят дальнейшее развитие АвтоВАЗа и вопрос расширения взаимодействия с российскими поставщиками. Эти темы станут ключевыми во время встречи главы автогиганта Николя Мора и председателя совета директоров компании Сергея Скворцова с  полномочным представителем президента России 

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Новый управляющий теплом появился в Самаре

Новый управляющий теплом появился в Самаре

Кадровые перестановки в самарской теплоэнергетике. Руководителем Безымянской ТЭЦ назначен Виктор Яшин. До этого он работал в должности замдиректора - главного инженера по эксплуатации. В ближайшее время Яшину предстоит заняться крупным проектом по модернизации теплофикационного оборудования станции. К концу декабря «Т 

14 июля 2017, 07:48
Сызрань возглавил Николай Лядин

Сызрань возглавил Николай Лядин

В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством 

3 июля 2017, 05:09
После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.

Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.

Напомним, Владимир Сафронов трагически 
21 июня 2017, 03:34
Экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон будет читать студентам лекции по закупкам

Экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон будет читать студентам лекции по закупкам

Бывший президент АвтоВАЗа Бу Андерссон будет работать преподавателем в Линчепингском университете в Швеции, передает портал Automotive News.
 
Экс-глава крупнейшего российского автопроизводителя будет читать в вузе лекции о закупках кандидатам на получение степени MBA.
 
Как сообщил изданию Бу 
23 мая 2016, 11:05
Полиция региона возбудила уголовное дело на контрагента АвтоВАЗа

Полиция региона возбудила уголовное дело на контрагента АвтоВАЗа

Речь идет о московской консалтинговой компании «Джейкобсон партнерс». Главное следственное управление областного главка полиции возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленных лиц этой фирмы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе силового ведомства. Известно, что основным заказчиком «Джейкобсон партнерс» был 
8 апреля 2016, 08:13
Француз Николя Мор официально возглавил АвтоВАЗ

Француз Николя Мор официально возглавил АвтоВАЗ

4 апреля Николя Мор официально вступил в должность президента АвтоВАЗа, сообщает пресс-центр предприятия. Он был назначен на этот пост решением совета директоров в марте 2016 года. До этого 55-летний француз был генеральным директором Renault в Румынии, где руководил всей коммерческой 
4 апреля 2016, 12:49
Николя Мор возглавит АвтоВАЗ 4 апреля

Николя Мор возглавит АвтоВАЗ 4 апреля

55-летний Николя Мор (Nicola Maure), который в настоящее время является генеральным директором Renault в Румынии, назначен президентом ОАО «АвтоВАЗ», сообщили в пресс-центре компании. Решение вступит в силу 4 апреля. До этой даты главой автогиганта остается Бу Андерссон.

«Наша задача 
15 марта 2016, 02:35
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