Бывший глава АвтоВАЗа, швед Бу Андерссон вернулся в автомобильный бизнес. Он назначен президентом подразделения компании Yazaki в Европе. Эта японская фирма является одним из крупнейших в мире производителей жгутов, проводов и комплектующих для автоотрасли. Бу Андерссон руководил тольяттинским автогигантом с 2014-го по 2016-й год. Главной причиной его увольнения послужили неудовлетворительные финансовые показатели в 2015-м, когда предприятие почти в 3 раза увеличило убыток - с 25 до 75 млрд рублей. Также к топ-менеджеру возникли претензии у Ростеха из-за его жесткой кадровой политики. Тогда коллектив АвтоВАЗа была сокращен практически на треть - с 70 до 45 тысяч человек. Среди заслуг специалиста эксперты отмечают запуск в сжатые сроки производства двух новинок - Весты и Иксрея. По информации шведских СМИ, Андерссон после ухода с АвтоВАЗа преподавал у себя на родине в Линчёпингском университете.
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21 июня 2017, 03:34
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Экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон будет читать студентам лекции по закупкам
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Как сообщил изданию Бу …
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23 мая 2016, 11:05
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8 апреля 2016, 08:13
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Француз Николя Мор официально возглавил АвтоВАЗ
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4 апреля 2016, 12:49
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Николя Мор возглавит АвтоВАЗ 4 апреля
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15 марта 2016, 02:35