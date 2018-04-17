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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Максим Харитонов покинул пост главы администрации Самарского района

Максим Харитонов покинул пост главы администрации Самарского района

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10 апреля 2018, 04:17
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Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области

Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области назначен Олег Волков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Напомним, в феврале этот пост покинул Сергей Безруков в связи с переходом на 
27 марта 2018, 03:47
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Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сергей Бурцев 

12 марта 2018, 02:04
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.

Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом 

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В Самаре спрячут старые дома и элеватор

В Самаре спрячут старые дома и элеватор

Стали известны адреса зданий в центре Самары, которые прикроют  фальшфасадами на время ЧМ-2018. На полотнах будут изображены сооружения в их изначальном виде, рассказали представители администрации. В Самарском районе в списке семь «замаскированных домов»: два здания №7 и 14 на улице 

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В блогах: Самарский район уходит под землю

В блогах: Самарский район уходит под землю

Блогер Евгений Синюков обращает внимание на стелу Самарского района, установленную на улице Главной возле моста через Самарку. «Она просто проваливается под землю - с дороги это пока незаметно, но, идя по тротуару, видно отчетливо. В этом месте любят фотографироваться, 
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В Самаре в массовом ДТП из-за 18-летнего водителя пострадал человек

В Самаре в массовом ДТП из-за 18-летнего водителя пострадал человек

В четверг, 17 декабря, в Самарском районе областной столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным полицейских, на улице Венцека 18-летний парень на автомобиле Hyundai Solaris врезался в припаркованную на обочине «девятку», а та ударила стоявшую впереди «Калину».
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Новые перестановки и увольнения в администрации Самары

Новые перестановки и увольнения в администрации Самары

В администрации городского округа Самары сообщили о новых кадровых изменениях как в мэрии, так и в подведомственных учреждениях. Новым директором «Самараинформресурса» назначен Михаил Расторгин. Его предшественник Андрей Панин переведен на должность заместителя руководителя этого учреждения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
27 августа 2015, 09:55
Департамент финансов Самары вместо Прямилова возглавил Владимир Сластенин

Департамент финансов Самары вместо Прямилова возглавил Владимир Сластенин

Сегодня, 10 августа, на оперативном совещании в администрации г. о. Самара представили нового руководителя городского департамента финансов. На этот пост назначен Владимир Сластенин, он уже приступил к своим обязанностям в новой должности.
В 1980-х годах Сластенин долгое время работал в 
10 августа 2015, 01:22
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