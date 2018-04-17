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Максим Харитонов покинул пост главы администрации Самарского района
В Самаре освободилось кресло главы администрации Самарского района. Максим Харитонов, занимавший этот пост с 2014 года, досрочно сложил с себя полномочия. В понедельник, 16 апреля, на 42-м заседании Совета депутатов Самарского района временно исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Сергей …
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17 апреля 2018, 10:29
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Директором МАУ «Самарская газета» стал Владимир Панков
Владимир Панков назначен новым директором муниципального автономного учреждения «Самарская газета». С 2005 года он руководил самарским филиалом «Издательского дома «Комсомольская правда». До этого «Самарскую газету» возглавляла Елена Летичевская. Она пришла в компанию в 2013 году, а в конце ноября 2017-го …
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10 апреля 2018, 04:17
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Бывший мэр Новокуйбышевска Олег Волков возглавил минпром Самарской области
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27 марта 2018, 03:47
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Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области
В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Сергей Бурцев …
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12 марта 2018, 02:04
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Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.
Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом …
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21 февраля 2018, 04:00
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В Самаре спрячут старые дома и элеватор
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15 июня 2017, 11:32
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В блогах: Самарский район уходит под землю
Блогер Евгений Синюков обращает внимание на стелу Самарского района, установленную на улице Главной возле моста через Самарку. «Она просто проваливается под землю - с дороги это пока незаметно, но, идя по тротуару, видно отчетливо. В этом месте любят фотографироваться, …
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21 октября 2016, 05:24
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В Самаре в массовом ДТП из-за 18-летнего водителя пострадал человек
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18 декабря 2015, 04:47
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Новые перестановки и увольнения в администрации Самары
В администрации городского округа Самары сообщили о новых кадровых изменениях как в мэрии, так и в подведомственных учреждениях. Новым директором «Самараинформресурса» назначен Михаил Расторгин. Его предшественник Андрей Панин переведен на должность заместителя руководителя этого учреждения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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27 августа 2015, 09:55
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Департамент финансов Самары вместо Прямилова возглавил Владимир Сластенин
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10 августа 2015, 01:22