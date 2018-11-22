В Тольятти будут судить крановщицу «АвтоВАЗа», которая задавила человека В суд направлено уголовное дело в отношении крановщицы тольяттинского «АвтоВАЗа». Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По данным следствия установлено, что подозреваемая 18 лет проработала крановщиком монорельсовых тележек на металлургическом производстве. В августе она … По данным следствия установлено, что подозреваемая 18 лет проработала крановщиком монорельсовых тележек на металлургическом производстве. В августе она