В Тольятти должникам ограничат доступ к туалету Тольяттинская компания "Волжские коммунальные системы" объявила о введении ограничения на доступ к канализации в квартирах злостных неплательщиков. С начала года долг управляющих организаций и физлиц Автограда перед ВоКС вырос почти на 25 процентов, достигнув 230 млн рублей. Компания располагает современным …