Бывший руководитель ООО «Волжские коммунальные системы» Олег Маркелов с 15 июня начал работать в новой должности. Он стал директором по операционной деятельности компании «Российские коммунальные системы». В числе его задач также оптимизация производственной деятельности предприятий, внедрение технической политики РКС и улучшение сбытовой работы.
Обязанности руководителя «Волжских коммунальных систем» пока исполнят Елена Тимофеева, занимавшая должность технического директора.
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