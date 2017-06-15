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«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве

Президент России Владимир Путин назначил Николая Новикова, ранее возглавлявшего арбитражи Самарской области и Татарстана, на должность председателя арбитражного суда Москвы. Эксперты предполагают, что данное решение повлечет за собой ряд кадровых перестановок и в нашем регионе, где уже два года пустует 

1 июня 2017, 11:25
В Самаре главным госветинспектором области стал Андрей Мелехин

В Самаре главным госветинспектором области стал Андрей Мелехин

Новым главным государственным ветеринарным инспектором Самарской области стал Андрей Мелехин. Он назначен на этот пост по распоряжению губернатора в среду, 31 мая. Ранее Мелехин работал в Тольятти, он возглавлял городскую станцию по борьбе с болезнями животных, службу лабораторной разведки и 

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В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»

В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»

Новым генеральным директором самарского завода «Салют» стал Сергей Гусаров, ранее занимавший должность начальника производства. Соответствующее решение принял совет директоров предприятия. Он также постановил прекратить полномочия экс-руководителя Николая Поролло.

Напомним, 76-летний Поролло был найден мертвым у себя дома 31 
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В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств

В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств

Сразу два ведомства мэрии Самары в начале рабочей недели обрели новых руководителей. Возглавлять направление развития физической культуры и спорта отныне будет Виктор Анисатов, который до сих пор занимал различные должности в администрации Новокуйбышевска. В том числе, возглавлял аналогичный департамент. Напомним, 

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У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель

У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель

У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель. На должность зама по городскому хозяйству назначен Виктор Гилев. Он сменил на посту Михаила Архипова, который покинул занимаемую должность в начале марта 2013 года. Как сообщается на сайте жигулевской мэрии, Виктор Гилев 

26 марта 2013, 04:04
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