Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов». Полузащитник Александр Самедов, пребывающий в статусе свободного агента, поиграет за самарский клуб до конца сезона. Спортсмен должен присоединиться к «КС» уже 11 января, когда команда соберётся на плановое медобследование перед зимним тренировочным сбором. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на директора по развитию самарского клуба Александра Шикунова.
Накануне 34-летний полузащитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским «Спартаком», с которым он становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и выигрывал Суперкубок.
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