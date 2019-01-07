Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко … В четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался Виктор Горельченко – самарский диктор и легендарный голос стадиона «Металлург». Он долгие годы трудился на радио, но его голос запомнится болельщикам, прежде всего, по работе на матчах самарских