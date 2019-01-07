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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном 
6 января 2019, 09:51
Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

В четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался Виктор Горельченко – самарский диктор и легендарный голос стадиона «Металлург». Он долгие годы трудился на радио, но его голос запомнится болельщикам, прежде всего, по работе на матчах самарских 
27 декабря 2018, 10:09
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут 
27 декабря 2018, 09:47
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
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