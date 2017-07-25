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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

Вчера, 7 июня, в Самарском районе Самары автоледи сбила пешехода и скрылась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полиции, в 18:40 36-летняя автомобилистка ехала на "четырнадцатой" по улице Ленинградской со стороны Ленинской и при повороте налево, на Садовую, 

8 июня 2017, 10:37
ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.

Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены 
7 июня 2017, 10:52
Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии

Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии

На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».
 
Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона 
23 мая 2017, 07:48
В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, произошло крупное ДТП. Около 2 часов ночи на улице Мичурина Opel протаранил бетонный столб. По словам очевидцев, иномарка на большой скорости попала в яму на дороге. Из-за этого автоледи не 
26 марта 2017, 11:46
В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 
21 марта 2017, 04:24
В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, в Самаре на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса произошло ДТП с участием иномарки.

Как передают в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», мужчина за рулем «Хёндай» не остановился 
18 марта 2017, 06:50
Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ

Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ

Руководство ФК «Сызрань-2003» обратилось к болельщикам с заявлением, продиктованным новым поворотом обстоятельств, связанных с профессиональным статусом клуба, передает ktv-ray.ru

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб "Сызрань-2003" информирует, что благодаря помощи губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра спорта региона Дмитрия 
18 июня 2016, 03:02
ФК «Сызрань-2003» пропустит предстоящий сезон 2016/2017 в ПФЛ

ФК «Сызрань-2003» пропустит предстоящий сезон 2016/2017 в ПФЛ

Сегодня, 15 июня, руководство сызранского футбольного клуба "Сызрань-2003" обратилось к болельщикам на официальном сайте команды со следующим заявлением:

"Уважаемые болельщики!
Руководство футбольного клуба «Сызрань-2003» вынуждено сообщить, что в связи с отсутствием финансирования на сезон 2016-2017 гг., команда не 
15 июня 2016, 10:40
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