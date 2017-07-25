ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки



Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены … Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены