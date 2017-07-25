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В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП
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8 июня 2017, 10:37
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ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки
Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.
Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены …
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7 июня 2017, 10:52
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Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии
На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».
Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона …
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23 мая 2017, 07:48
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В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина
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26 марта 2017, 11:46
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В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями
Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 …
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21 марта 2017, 04:24
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В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон
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18 марта 2017, 06:50
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Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ
Руководство ФК «Сызрань-2003» обратилось к болельщикам с заявлением, продиктованным новым поворотом обстоятельств, связанных с профессиональным статусом клуба, передает ktv-ray.ru
Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб "Сызрань-2003" информирует, что благодаря помощи губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра спорта региона Дмитрия …
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18 июня 2016, 03:02
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ФК «Сызрань-2003» пропустит предстоящий сезон 2016/2017 в ПФЛ
Сегодня, 15 июня, руководство сызранского футбольного клуба "Сызрань-2003" обратилось к болельщикам на официальном сайте команды со следующим заявлением:
"Уважаемые болельщики!
Руководство футбольного клуба «Сызрань-2003» вынуждено сообщить, что в связи с отсутствием финансирования на сезон 2016-2017 гг., команда не …
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15 июня 2016, 10:40