Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. …