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В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры
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1 августа 2018, 09:29
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В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь
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31 июля 2018, 01:18
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В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области
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30 июля 2018, 12:47
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Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг
Жительнице Тольятти предъявлены обвинения сразу в нескольких преступлениях. Ее подозревают в убийстве, краже и мошенничестве в крупном размере. Напомним, что 30 декабря прошлого года на балконе квартиры в доме по улице Автостроителей нашли тело 38-летней женщины. По данным судебно-медицинской экспертизы, …
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27 июля 2018, 10:40
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Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре
В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. …
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25 апреля 2018, 02:30
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Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре
В Самаре во вторник, 24 апреля, двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому предъявили обвинение в получении взятки. Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, подозреваемые …
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24 апреля 2018, 03:36
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Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре
В Самаре избрана мера пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в получении взятки, и их предполагаемым посредникам. Как уже сообщала «ТЕРРА», фигуранты уголовного дела – замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» Павел Чермашенцев. Гудованый заявил …
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13 апреля 2018, 09:44
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СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре
В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей …
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12 апреля 2018, 04:29