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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь

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В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли во время досмотра у 52-летнего жителя Саратовской области полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находится героин массой 12,1 грамма. Мужчина признался, что наркотик он хранил для 

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Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг

Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг

Жительнице Тольятти предъявлены обвинения сразу в нескольких преступлениях. Ее подозревают в убийстве, краже и мошенничестве в крупном размере. Напомним, что 30 декабря прошлого года на балконе квартиры в доме по улице Автостроителей нашли тело 38-летней женщины. По данным судебно-медицинской экспертизы, 
27 июля 2018, 10:40
Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре

Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре

В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. 

25 апреля 2018, 02:30
Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре

Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре

В Самаре во вторник, 24 апреля, двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому предъявили обвинение в получении взятки.  Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, подозреваемые 
24 апреля 2018, 03:36
Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре

Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре

В Самаре избрана мера пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в получении взятки, и их предполагаемым посредникам. Как уже сообщала «ТЕРРА», фигуранты уголовного дела – замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» Павел Чермашенцев. Гудованый заявил 
13 апреля 2018, 09:44
СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей 
12 апреля 2018, 04:29
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