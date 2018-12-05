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В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом
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5 декабря 2018, 02:25
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Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой
В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не …
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5 декабря 2018, 02:09
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Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
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5 декабря 2018, 01:37
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Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»
Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую …
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5 декабря 2018, 12:53
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Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов
Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой …
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5 декабря 2018, 12:15
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Самарская ракета «Союз-ФГ» успешно стартовала с «Байконура»
3 декабря с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11». На борту космического аппарата к МКС отправился очередной экипаж, в состав которого вошли космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Носитель …
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3 декабря 2018, 05:39
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Комиссия Союза машиностроителей России обсудила молодежную политику и профориентацию
В МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках серии мероприятий XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России» 26 сентября 2018 года состоялось заседание Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России.
Перед началом заседания Заместитель Исполнительного директора ОООР «Союз машиностроителей России» Сергей Иванов и …
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2 октября 2018, 11:14
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Эксперты обсудили будущее машиностроения в России
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2 октября 2018, 01:47
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150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»
Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением …
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25 сентября 2018, 09:35
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Завод «Салют» объявил о завершении размещения ценных бумаг
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25 июня 2018, 08:00
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Акции АвтоВАЗа резко подорожали на московских биржах
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20 февраля 2018, 05:25
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Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции
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18 июля 2017, 09:30
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«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов
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5 июня 2017, 11:17
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Молдавское вино объявят вне закона?
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10 сентября 2013, 05:45
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Российская инфляция в 15 раз превысила среднюю по Европе
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26 августа 2013, 12:06