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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую 
5 декабря 2018, 12:53
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.

Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой 
5 декабря 2018, 12:15
Самарская ракета «Союз-ФГ» успешно стартовала с «Байконура»

Самарская ракета «Союз-ФГ» успешно стартовала с «Байконура»

3 декабря с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11». На борту космического аппарата к МКС отправился очередной экипаж, в состав которого вошли космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Носитель 
3 декабря 2018, 05:39
Комиссия Союза машиностроителей России обсудила молодежную политику и профориентацию

Комиссия Союза машиностроителей России обсудила молодежную политику и профориентацию

В МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках серии мероприятий XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России» 26 сентября 2018 года состоялось заседание Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России.

Перед началом заседания Заместитель Исполнительного директора ОООР «Союз машиностроителей России» Сергей Иванов и 

2 октября 2018, 11:14
Эксперты обсудили будущее машиностроения в России

Эксперты обсудили будущее машиностроения в России

С 24 по 26 сентября 2018 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходил заключительный этап XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России», организаторами которой являются Союз машиностроителей России и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Молодые ученые и специалисты со всей России в 

2 октября 2018, 01:47
150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением 

25 сентября 2018, 09:35
Завод «Салют» объявил о завершении размещения ценных бумаг

Завод «Салют» объявил о завершении размещения ценных бумаг

Речь идет об обыкновенных именных бездокументарных акциях. Размер допэмиссии - 166 тысяч 833 штуки, номинал каждой 1 рубль при цене размещения 5 тысяч 100 рублей, таким образом, общий объем эмиссии более 850 миллионов. Акции размещаются по закрытой подписке. Как правило, 

25 июня 2018, 08:00
Акции АвтоВАЗа резко подорожали на московских биржах

Акции АвтоВАЗа резко подорожали на московских биржах

На московских биржах за 3 последних дня резко подорожали акции АвтоВАЗа. Обыкновенные бумаги выросли в цене сразу на 43 процента, привилегированные - на 18. По данным анализа торгов, «префы» достигли максимума с декабря 2010 года, «обычка» - с декабря 2012-го. 

20 февраля 2018, 05:25
Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

ПАО «Кузнецов» увеличит уставный капитал почти на 27 миллиардов рублей. Совет директоров самарского предприятия утвердил решение о проведении очередной допэмиссии акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Но купить одну можно будет за 

18 июля 2017, 09:30
«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов

«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов

Основной акционер компании «Тольяттиазот» Владимир Махлай и его сын Сергей выставили на продажу 71,5 процент акций. По разным оценкам, стоимость выставленного на продажу пакета может составить от одного до двух миллиардов долларов, пишут «Ведомости». По сообщению издания, информация поступила от 

5 июня 2017, 11:17
Молдавское вино объявят вне закона?

Молдавское вино объявят вне закона?

В Роспотребнадзоре всерьез озабочены качеством поставляемого в Россию молдавского вина. И это может повлечь за собой наложение запрета на его импорт. И вполне вероятно, что это произойдет уже сегодня. Этого не исключает главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его 

10 сентября 2013, 05:45
Российская инфляция в 15 раз превысила среднюю по Европе

Российская инфляция в 15 раз превысила среднюю по Европе

Инфляция в России по состоянию на конец июля в 14,7 раза превысила среднеевропейскую по сравнению с декабрем 2012 года, набрав за этот период 4,4% против 0,3% в среднем по странам Евросоюза, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

В июле, 

26 августа 2013, 12:06
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