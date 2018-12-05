Российская инфляция в 15 раз превысила среднюю по Европе Инфляция в России по состоянию на конец июля в 14,7 раза превысила среднеевропейскую по сравнению с декабрем 2012 года, набрав за этот период 4,4% против 0,3% в среднем по странам Евросоюза, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. В июле, …