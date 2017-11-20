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Дмитрий Овчинников рассказал о новом месте работы
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17 ноября 2017, 02:32
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Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке
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17 ноября 2017, 12:25
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Жесткий разговор
Сегодня в Самаре под председательством ВРИО губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание регионального правительства.
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13 ноября 2017, 06:20
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Ученые из 42 стран приехали в Самару на практикум под эгидой ООН
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31 октября 2017, 04:45
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Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября
Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий …
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31 октября 2017, 10:11
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Соцвыплаты работающим ветеранам с пенсией меньше 13500 начнутся в ноябре
Работающим ветеранам, получающим пенсию меньше 13 с половиной тысяч рублей, теперь вновь будут положены социальные выплаты – они начнутся с ноября. Соответствующий документ принят на заседании правительства региона, которое прошло под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Размер пособия составит от …
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31 октября 2017, 10:01
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Скончался один из самых ярких и уважаемых ученых–правоведов современной России Семен Абрамович Шейфер
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25 октября 2017, 05:10
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Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings
Впервые в 100 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии международного рейтинга University Rankings включен Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва. Он занимает 99-ю строчку. В исследовании проанализированы показатели 300 университетов из двух десятков стран мира - …
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17 октября 2017, 08:04