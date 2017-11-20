Ученые из 42 стран приехали в Самару на практикум под эгидой ООН В понедельник на базе Самарского исследовательского университета имени Королёва собрались представители национальных космических агентств, научных центров и университетов 42 стран Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. В течение трех дней они будут делиться своим опытом. За всю …