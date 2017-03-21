В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.

Сейчас именно в Самаре рассматриваются уголовные дела подобной направленности, возбужденные в сорока регионах страны. Холматов был задержан сотрудниками ФСБ в республике …