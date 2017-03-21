27 марта в Ленинском райсуде Самары ожидается оглашение приговора по делу Александра Тергалинского - бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора. Мужчине вменяют превышение должностных полномочий. В прениях прокуратура предлагала приговорить его к двум годам лишения свободы.
Напомним, по версии следствия, в 2012-ом году чиновник утвердил тольяттинскому муниципальному предприятию "Экология" лимиты на размещение отходов промышленного производства в размере 306 тысяч тонн на полигоне у села Тимофеевка (Ставропольский район). Несмотря на то, что остаточные мощности составляли 68 тысяч тонн. Это позволило МП сэкономить деньги и не платить за сверлимитное размещение отходов - 2 миллиона 256 тысяч рублей.
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