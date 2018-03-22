Накануне правоохранители арестовали самарского бизнесмена Алексея Солдатова, который в свое время был совладельцем фирмы "Окна СОК" и холдинга "Кватрон". Его подозревают в убийстве собственной жены, совершенном в 2009 году. Напомним, женщину зарезали двое мужчин. Они напали на неё, когда она с восьмилетними двойняшками возвращалась в свой дом на 7-й просеке.
О причастности ее мужа к этой истории, который, если верить СМИ, имел беременную любовницу, говорили давно. В 2014-м был задержан один из исполнителей убийства, он дал признательные показания и озвучил фамилию заказчика. Но хода делу до недавнего времени не давали.
Теперь суд отправил Алексея Солдатова под арест - пока на 2 месяца. Мы будем следить за развитием событий.
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