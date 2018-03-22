5
44
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
   888888  8888888  888       888888888   888b    888             .d8888b.  
     "88b    888    888       888         8888b   888            d88P  Y88b 
      888    888    888       888         88888b  888            888    888 
      888    888    88888b.   8888888b.   888Y88b 888  88888b.   888        
      888    888    888 "88b       "Y88b  888 Y88b888  888 "88b  888  88888 
      888    888    888  888         888  888  Y88888  888  888  888    888 
      88P    888    888  888  Y88b  d88P  888   Y8888  888 d88P  Y88b  d88P 
      888  8888888  888  888   "Y8888P"   888    Y888  88888P"    "Y8888P88 
    .d88P                                              888                  
  .d88P"                                               888                  
 888P"                                                 888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

В Тольятти расследуется убийство, которое произошло 19 марта. Мужчина со своим приятелем праздновал день рождения в питейном заведении на бульваре Кулибина. Ему исполнилось 30 лет.

В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. После этого один из собутыльников достал нож, 
20 марта 2018, 10:26
Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.

«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные 

19 марта 2018, 12:27
Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от жителя Кошкинского района. Мужчина рассказал о том, что в соседнем доме лежит женщина с ножевым ранением. На место выдвинулась следственно-оперативная группа.

43-летнюю пострадавшую сразу отправили в больницу, но медики уже не смогли ее спасти.

На 

16 марта 2018, 12:18
Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

В Тольятти раскрыто жесткое двойное убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний безработный мужчина, ранее не судимый. Тела жертв были обнаружены в квартире дома на бульваре Луначарского. Убиты 32-летний мужчина 
13 марта 2018, 05:21
Самарца убили в уличной драке

Самарца убили в уличной драке

36-летний погибший что-то не поделил с 26-летним мужчиной
9 марта 2018, 04:52
В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе

В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе

Во вторник, 30 сентября, прошли обыски в головном офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе в Самаре. По неофициальным данным, сотрудники областного управления экономической безопасности при поддержке СОБРа изъяли финансовую документацию. Известно, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уже возбужденных 

1 октября 2014, 09:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх