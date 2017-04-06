Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.
Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в списке не оказалось действующего мэра Сергея Андреева, который до последнего времени говорил о своей готовности участвовать в конкурсе.
Подробности – в программе "Здравый смысл" на канале "ТЕРРА - РЕН ТВ" в понедельник, 10 апреля, в 18:30.
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