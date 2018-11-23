В ситуации с памятником архитектуры «Фабрика-кухня», похоже, началась белая полоса. До 3 декабря этого года должен быть заключен новый контракт на корректировку проекта по реконструкции — сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Работы начались ещё в 2016 году, но из-за многочисленных проблем останавливались не один раз. Впрочем, это далеко не последний объект, который вызывает опасение. Например, Реальное училище — памятник федерального значения, который сейчас заброшен и нуждается в консервации. Есть проблемы и с реставрацией особняка Шихобалова или «Дома с атлантами» — там подрядчик не только сорвал сроки работ, но и выполнил их некачественно. Одна из главных претензий у градозащитников к плохой гидроизоляции, из-за чего в объект попадает влага. Всё это стало поводом для заявления реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры о присвоении Самаре статуса поселения федерального значения. Это, по мнению представителей организации, позволит сохранить историческую часть города.
В Самаре сейчас зарегистрировано 484 памятника архитектуры регионального значения и 51 - федерального. По мнению председателя регионального отделения Общества охраны памятников истории и культуры Нины Казачковой, такому богатому наследию просто необходим статус поселения федерального значения. Это позволит сохранить историческую часть региональной столицы за счёт бесконфликтной реновации.
- Мы войдем в пилотный проект, который предложил наш губернатор Дмитрий Азаров и поддержал президент России Владимир Путин. Были договоренности по тому, что возможно привлечение федерального бюджетирования, банка развития БРИКС. То есть такого финансирования регион никогда не будет иметь. Такую возможность упустить — мы считаем, это как-то недальновидно, - рассказала председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.
Однако против уже выступил Градостроительный совет. Там предлагают дать Самаре статус поселения регионального значения с максимальным усечением границ по улицам Красноармейской и Самарской. Это в совещательном органе объясняют тем, что такие границы были в городе догубернского периода. Однако тогда здания по улицам Куйбышева, Молодогвардейской, а также в окрестностях площади Куйбышева и других территорий могут просто выпасть из-под защиты от хаотичной застройки.
- Если выпадает это из статуса исторического поселения, то опять размытые границы, непонятные правовые регламенты — ручное руководство, как мы это называем. Мы уже видим результаты ручного руководства. Мы видим, что у нас стоят по 33 этажа в 109-м историческом квартале. Мы видим, как пытались вывести объекты культурного наследия из этого статуса, - считает председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.
При этом сейчас, говорит Казачкова, историческая часть Самары практически не развивается. Чиновники пытаются её сохранить от медленного разрушения, но этого недостаточно.
- Чемпионат мира показал, что мы можем быть туристическим городом. Мы 4-е после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. То есть можно обогнать Казань, с которой у нас идет постоянное соревнование и другие города. Это показатель, что можно Самару развивать как туристический город. Но нужно финансирование, которое регион не сможет сам заполучить для дальнейшего развития, - уверена Нина Казачкова.
Разработку проектной документации, необходимой для наделения части Самары статусом исторического поселения, власти планируют завершить до 1 апреля 2019 года. После чего ее вынесут на суд архитекторам, градостроителям, общественным организациям и активистам. Полную версию интервью о судьбе исторического центра смотрите в программе «Здравый смысл» на телеканале «Терра-РенТВ» в понедельник в 18.30.