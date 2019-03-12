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В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины
Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, …
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12 марта 2019, 03:11
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Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура
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12 марта 2019, 02:43
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Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей
Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре …
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12 марта 2019, 01:54
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В Самаре перекрыли Ставропольскую
С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по …
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12 марта 2019, 01:26
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?
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7 марта 2019, 09:45
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В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку
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7 марта 2019, 01:20
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Застройщикам нарисовали план
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1 марта 2019, 05:07
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В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья
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1 марта 2019, 12:37
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В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот
В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной …
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25 февраля 2019, 10:01
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Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
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20 февраля 2019, 03:00
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»
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8 февраля 2019, 10:22
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Россиянам пересчитают налоги за завышенную кадастровую стоимость недвижимости
Минэкономразвития в настоящее время работает над поправками в Налоговый кодекс, в результате утверждения которых планируется уменьшить налоговую нагрузку на россиян. В проекте отмечается: если человек сможет доказать, что кадастровая стоимость квартиры либо участка была завышена, то следует пересчитать все внесенные …
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3 мая 2017, 02:09
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В России хотят ввести новую методику кадастровой оценки недвижимости
В России могут применить новую методику кадастровой оценки недвижимости. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития. Согласно документу, стоимость жилья следует определять в соответствии с экономическими, экологическими и социальными факторами региона и с учетом степени износа. В ведомстве надеются, что процедура станет более …
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31 октября 2016, 02:40
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Стоимость земель в регионе может быть пересмотрена не ранее 2017 года
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23 июля 2015, 06:30
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В Самарской области пересчитают кадастровую стоимость земли
По поручению председателя регионального правительства Александра Нефёдова повторной процедурой займутся областные минимущество, минфин, минэкономразвития, а также рабочая группа из депутатов губернской думы. Как уже сообщала «ТЕРРА», предыдущая кадастровая оценка, утвержденная областными властями в ноябре 2013 года, закончилась скандалом. В суды …
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19 июня 2015, 05:06
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