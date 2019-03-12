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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, 
12 марта 2019, 03:11
Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец едва не лишился кухонного гарнитура из-за долгов за коммунальные услуги. Судебные приставы завели два исполнительных производства на жителя Кошкинского района. Мужчина долгое время не перечислял деньги за коммунальные услуги, и его долг составил 45 тысяч рублей. Хотя в отношении 
12 марта 2019, 02:43
Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре 
12 марта 2019, 01:54
В Самаре перекрыли Ставропольскую

В Самаре перекрыли Ставропольскую

С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по 
12 марта 2019, 01:26
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Ипотечный бум закончен. С начала 2019 года в Самарской области, как и в целом по России, спрос на жилищные займы отходит от рекордных рубежей, достигнутых в 2018-м. Основная причина - рост ипотечных ставок. Они ощутимо влияют на спрос на рынке 
7 марта 2019, 09:45
В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

По подсчетам специалистов, до 80 % квартир в новостройках в Самарской области продается в ипотеку. При этом, если 2018 год поставил рекорд по объему таких сделок, то за первые месяцы 2019 года наблюдается существенный спад. Причина - высокие ипотечные ставки 

7 марта 2019, 01:20
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 млн.  кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в 

1 марта 2019, 12:37
В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной 
25 февраля 2019, 10:01
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в десятку регионов России по доступности жилья на вторичном рынке. В 2018 году средняя стоимость квадратного метра в 63-м регионе увеличилась на пол процента - до 38 тысяч 700 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен. К 
8 февраля 2019, 10:22
Россиянам пересчитают налоги за завышенную кадастровую стоимость недвижимости

Россиянам пересчитают налоги за завышенную кадастровую стоимость недвижимости

Минэкономразвития в настоящее время работает над поправками в Налоговый кодекс, в результате утверждения которых планируется уменьшить налоговую нагрузку на россиян. В проекте отмечается: если человек сможет доказать, что кадастровая стоимость квартиры либо участка была завышена, то следует пересчитать все внесенные 

3 мая 2017, 02:09
В России хотят ввести новую методику кадастровой оценки недвижимости

В России хотят ввести новую методику кадастровой оценки недвижимости

В России могут применить новую методику кадастровой оценки недвижимости. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития. Согласно документу, стоимость жилья следует определять в соответствии с экономическими, экологическими и социальными факторами региона и с учетом степени износа. В ведомстве надеются, что процедура станет более 

31 октября 2016, 02:40
Стоимость земель в регионе может быть пересмотрена не ранее 2017 года

Стоимость земель в регионе может быть пересмотрена не ранее 2017 года

Переоценка кадастровой стоимости земли в Самарской области может пройти не ранее, чем через два года. Об этом заявило руководство управления Росреестра по Самарской области.

Напомним, на 63-й регион приходится 10% всех претензий к стоимости земельных участков в стране. Только 
23 июля 2015, 06:30
В Самарской области пересчитают кадастровую стоимость земли

В Самарской области пересчитают кадастровую стоимость земли

По поручению председателя регионального правительства Александра Нефёдова повторной процедурой займутся областные минимущество, минфин, минэкономразвития, а также рабочая группа из депутатов губернской думы. Как уже сообщала «ТЕРРА», предыдущая кадастровая оценка, утвержденная областными властями в ноябре 2013 года, закончилась скандалом. В суды 
19 июня 2015, 05:06
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